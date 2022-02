Previsioni meteo: sabato arrivano freddo e neve a bassa quota. La mappa

Le previsioni meteo di domani, sabato 26 febbraio, confermano che il weekend di Carnevale sarà caratterizzato dall'ingresso in Italia della più potente perturbazione di questo inverno. Gli effetti includeranno un generale calo delle temperature, forti raffiche di vento, pioggia e copiose nevicate. Vediamo dove.



Il team de iLMeteo.it spiega che sabato una massa di aria fredda proveniente dalle steppe russe si riverserà sullo Stivale passando dai Balcani. A risentirne saranno in particolare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali (Campania in primis), dove il forte peggioramento del tempo porterà con sé rovesci diffusi, locali temporali e fioccate sugli Appennini, in discesa fino in collina o addirittura in prossimità delle coste. Secondo gli esperti la neve cadrà a bassa quota tra Marche, Abruzzo e Molise, con accumuli molto abbondanti. Al Nord e su gran parte dei settori tirrenici i venti tesi aiuteranno invece a ripulire il cielo, regalando una giornata prevalentemente soleggiata, anche se più frizzante sul fronte termico.

Per quanto riguarda la seconda metà del weekend, il sito di 3BMeteo annuncia che domenica 27 febbraio il tempo tornerà a essere stabile al Centro, fatta eccezione per qualche precipitazione residua in Abruzzo, anche a carattere nevoso sugli Appennini. Al Sud la situazione rimarrà al contrario turbolenta, Campania esclusa, con nuove piogge e ulteriori imbiancate a quote collinari. Ancora bel tempo al Nord.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 26 febbraio

Nord Ovest

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ma con colonnina di mercurio in discesa. Temperature massime: 12° a Genova e Milano, 11° a Torino.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo, a parte qualche nube al mattino sull'Appennino emiliano. Temperature massime: 10° a Bolzano, 12° a Bologna, 11° a Venezia.



Centro e Sardegna

Maltempo su Umbria, Marche e Abruzzo, con rovesci e nevicate sugli Appennini, a partire dai 200-400 metri. Soleggiato sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Temperature massime: 15° a Cagliari, 12° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Nuvoloso al mattino con piogge su Campania e Gargano. In seguito peggiora in modo diffuso fin sui settori settentrionali della Sicilia, con rovesci e locali temporali. Neve a quote collinari (400-600 metri) sugli Appennini. Temperature massime: 15° a Napoli, 16° a Bari e Palermo.