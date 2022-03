Previsioni meteo, sabato torna il freddo. Tempo instabile, anche un po' di neve: ecco dove

Le previsioni meteo di domani, sabato 19 marzo, annunciano una giornata con un po' di maltempo al Sud e sulle due Isole Maggiori; prevalentemente asciutta (ma non sempre soleggiata) sul resto dell'Italia. Nel complesso il weekend ci metterà davanti a delle situazioni piuttosto movimentate sul fronte atmosferico, per via dell'azione combinata di un vortice di origine africana e di un flusso di aria fredda proveniente dalla Russia.



A tale proposito, il team de iLMeteo.it scrive che sabato le correnti fredde dilagheranno sul nostro Paese, scatenando un calo termico che nel corso del fine settimana porterà le temperature sotto le medie climatiche del periodo, con valori prossimi allo zero di notte e di prima mattina sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro. L'avvicinamento simultaneo di una perturbazione provocherà inoltre un peggioramento del tempo sulla Sardegna e sulla Sicilia, con rovesci e locali temporali destinati in seguito a estendersi sul medio-basso Tirreno e sui settori ionici (dettagli in fondo all'articolo). Sugli Appennini le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso, con la possibilità di fioccate in discesa fino a quote collinari. Qualche spruzzata di neve interesserà anche le Alpi centro-occidentali, ma per il resto proseguirà il lungo periodo di siccità sulle regioni settentrionali, nonostante la presenza di addensamenti più compatti a Nord Ovest.



Domenica 20 marzo i venti freddi continueranno a soffiare sullo Stivale, ma un graduale rinforzo della pressione garantirà discreti spazi soleggiati al Nord (ad eccezione delle Alpi occidentali) e su buona parte del Centro. Di contro, anticipano gli esperti di 3BMeteo, resisterà una certa instabilità sulle due Isole Maggiori, sull'Appennino centro-meridionale, sul medio-basso Adriatico e in Calabria, con precipitazioni sparse e nuove nevicate in collina.

Le previsioni meteo di sabato 19 marzo

Nord Ovest

Molte nubi specie sui rilievi alpini e sulle alte pianure tra Lombardia e Piemonte. Qualche fiocco in mattinata sui rilievi dai 900-100 metri. Temperature massime: 14° a Genova, 12° a Torino, 13° a Milano.



Nord Est

Cielo sereno o non troppo nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime: 17° a Bolzano, 14° a Bologna, 12° a Venezia.



Centro e Sardegna

Maltempo in Sardegna, con rovesci, temporali e nevicate sopra i 1500 metri. Piovaschi in Abruzzo, nubi sparse ma asciutto sulle altre regioni. Temperature massime: 15° a Cagliari e Firenze, 16° a Roma.



Sud e Isole

Tempo instabile con piogge in Sicilia. Precipitazioni anche su Salento e Calabria ionica, con locali sconfinamenti sulle regioni limitrofe. Nevicate sui rilievi a quote collinari. Temperature massime: 16° a Napoli, 13° a Bari, 14° a Palermo.