Cambia tutto: arrivano pioggia e neve. Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Roma, 11 ottobre 2023 – Una brusca inversione di rotta è in arrivo, dicono gli esperti di previsioni meteo: dopo settimane di temperature anomale l’autunno bussa alla porta. E sarà una boccata di ossigeno sotto molti fronti. Per i ghiacciai anzitutto, che hanno sofferto anche nel mese di ottobre. Per gli abitanti della Valpadana, ‘soffocati’ ormai da giorni da smog e aria pesante. Per l’agricoltura, che non vede piogge significative ormai da diverso tempo.

Verso un crollo delle temperature

IlMeteo.it annuncia che dalla prossima settimana un vortice ciclonico raggiungerà l'Italia provocando un'intensa ondata di maltempo e temperature di 5-7 media sotto la media. In pratica si perderanno anche 20 gradi rispetto al clima di questi giorni. “Martedì prossimo – dice 3bmeteo – i valori massimi al Nord, potrebbero non riuscire ad andare oltre i 15-16 gradi”.

Intanto avanti con l'estate di ottobre

Nei prossimi giorni – spiega ilMeteo.it – l'anticiclone africano continuerà a proteggere l'Italia garantendo un'atmosfera stabile su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno e soltanto in Liguria, sull'alta Toscana e sul Triveneto la nuvolosità potrà essere più presente, talvolta anche con un cielo molto nuvoloso o addirittura coperto. Non mancheranno alcune nebbie, soprattutto sulle pianure di Veneto ed Emilia Romagna.

L’avanzata del maltempo

Nel weekend le correnti instabili atlantiche acquisteranno sempre più vigore fino a scalzare dell'anticiclone. Nel corso del fine settimana l'aria più instabile porterà le prime piogge al Nord Ovest e poi sul Triveneto, localmente sull'alta Toscana. Poi con l'inizio della prossima settimana piogge via via più abbondanti e sotto forma di nubifragio si abbatteranno su Toscana, Lazio, Liguria per poi estendersi a gran parte del Paese. Si registreranno, finalmente, le prime nevicate sulle Alpi.

La mappa 3bmeteo