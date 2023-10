Quando arriva il freddo? E’ alle porte. Previsioni meteo: nelle prossime ore cambia tutto Graduale cedimento dell’anticiclone africano. Entra in scena l’azione combinata di una circolazione depressionaria in avanzamento dall’Iberia e di correnti più fredde in arrivo da Nord Est. Le conseguenze: piogge abbondanti e crollo termico