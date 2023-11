Sciabolata artica Italia, neve in arrivo: la mappa. Freddo e vento, ecco l’inverno

Roma, 21 novembre 2023 – Dalla novembrata alla sciabolata artic a, con vento forte, basse temperature e neve: ecco che cosa ci aspetta nel fine settimana.

"Sembra confermato l'arrivo di aria fredda anche sull'Italia”, premette Edoardo Ferrara di 3BMeteo, che poi disegna anche una mappa di dove potrà nevicare.

Fine settimana: previsioni e neve, ecco dove

“Gli effetti maggiori si avranno sul versante Adriatico, dalla Romagna alla Puglia, e in generale al sud – chiarisce il meteorologo -. Dove, in particolare sabato, sono attesi rovesci sparsi e pioggia, localmente anche a sfondo temporalesco. Non si escludono nevicate a quota medio-bassa, anche sotto i 500-700 metri e sulle Alpi, al confine”.

Subito però una precisazione doverosa: “La previsione – sottolinea il meteorologo – fatta 5-6 giorni di distanza richiederà naturalmente ulteriori analisi e conferme”.

Nel frattempo si può ipotizzare che la sciabolata artica ‘grazierà’ stavolta “Pianura padana, Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, dove il tempo sarà in prevalenza asciutto”.

Temperature in calo

L’abbassamento di temperature “localmente potrà superare anche gli 8-10 gradi – chiarisce ancora Ferrara -. I valori saranno sotto le medie, con un vento molto forte da nord, raffiche che potranno superare gli 80-90 km orari al centro-sud. Da registrare il Foehn intenso a nord ovest, sulle Alpi. Domenica si assisterà a un progressivo miglioramento ma rimarranno note di instabilità al sud e clima già invernale”.

Le previsioni delle prossime 48 ore

Ed ecco le previsioni più ravvicinate: “Nei prossimi due-tre giorni avremo tempo instabile, a tratti perturbato, a sud, piogge e temporali frequenti a tratti anche al centro. Al nord, invece, è previsto tempo secco. Nelle prossime 48 ore attesi venti a tratti sostenuti, superiori a 50-60 chilometri all'ora da nord, soprattutto nelle regioni centro-meridionali”.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn