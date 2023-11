Previsioni meteo: irruzione artica, 10 giorni di freddo. Ipotesi neve in pianura e sulle coste

Roma, 22 novembre 2023 – L’inverno piomba sull’Italia, con temperature sotto media per i prossimi 10 giorni e con il ritorno della neve a quote basse. Uno scenario che non si vedeva da molto tempo, dicono gli esperti di previsioni meteo. La prima irruzione artica della stagione porterà dunque il freddo e colpirà tutto lo Stivale da sabato 25 novembre.

3bmeteo: irruzione artica nel weekend

Il ciclone verso il meridione

Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, spiega che già dalle prossime ore dovremo prestare la massima attenzione anche al ciclone in spostamento verso il meridione: sono previste piogge a tratti intense su Medio Adriatico e Sud. E tra Abruzzo e Molise vedremo anche la neve in alta collina, fino ai 1.000 metri. Le piogge si intensificheranno sulle regioni ioniche gradualmente e nella prossima notte sono previsti nubifragi tra Calabria e Sicilia.

Crollo delle temperature e neve

Ci sarà da battere i denti. Alle piogge importanti dal 25 si aggiungerà il freddo. A Milano sono previste minime intorno a -1 gradi e massime di 5/6 gradi. A Bologna e Firenze il termometro oscillerà tra -1 e 7 gradi così come a Roma con 0 e 9 gradi. Tornerà in scena anche la dama bianca a quote basse: non si escludono – dice ilMeteo.it – fiocchi svolazzanti tra Bologna e Firenze. Prevista neve fin quasi in pianura o addirittura lungo le coste adriatiche durante la prossima settimana.

La mappa di 3bmeteo

