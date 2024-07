Caldo estremo, soffoca il Centro-Sud. Afa e traffico, sabato da bollino rosso: città e zone peggiori

Roma, 13 luglio 2024 – Il meteo spacca l’Italia in due. Al Nord grandinate violente e allagamenti (ma anche afa) e al Sud caldo estremo. Bollino rosso su 11 città per la calura estrema e bollino rosso anche sull’Alto Adriatico per quello che riguarda il traffico. E’ questa la situazione di un sabato 13 luglio che si annuncia difficile tra caldo e disagi. E alla domanda ‘fino a quando?’, la risposta per ora è che la settimana prossima sarà ancora più rovente. Quindi dovremo resistere almeno altri 7 giorni prima di tirare un sospiro di sollievo, fino alla prossima ondata.

Partiamo dal maltempo al Nord. In Lombardia (dove per oggi in diverse zone c’è allerta arancione) il lago di Como è esondato, causando allagamenti significativi. A Milano, fulmini hanno colpito due cabine elettriche, provocando incendi. In Piemonte degli alberi caduti sui binari e si sono verificati blackout in diverse zone. La Dora Baltea è esondata, causando evacuazioni. Anche in Trentino-Alto Adige frane e allagamenti hanno colpito diverse aree, con danni a edifici e abitazioni. Le condizioni meteorologiche rimangono instabili, con temporali e grandine previsti anche nelle prossime ore. Tuutavia, il break temporalesco lascerà l'Italia già domani portando il forte maltempo verso Austria e Baviera.

Nel frattempo il resto dell'Italia cuocerà: a Siracusa 40°C, Foggia e Taranto (zone interne) 39°C, Ascoli Piceno, Catania, Forlì, Lecce, Macerata, Matera e Terni 38°C tanto per citare le più africane. Nel weekend le temperature massime si assesteranno sui 34-38°C diffusi, con circa 7-9°C oltre la media del periodo, ma da lunedì la canicola diventerà ancora più soffocante. Tra il 18 ed il 19 luglio (come un anno fa) ci sarà il picco: Siracusa, Taranto, Agrigento, Benevento, Foggia e Matera schizzeranno verso un 'rovente numero in comune’. 41°C, questa è la temperatura attesa, canicolare, diffusa e pericolosa su gran parte del Sud.

Attenzione poi a Roma, ancora colpita nei prossimi giorni dalla 'febbre umana’: le massime oscilleranno tra i 34°C e i 38°C. Temperature che, abbinate alle scarse precipitazioni, aumentano il rischio siccità, già avanzato in Sicilia e in alcune zone della Calabria e della Sardegna.

Al Centro (esclusa Bologna) oggi la preoccupazione è tutta rivolta al caldo con 11 città indicate da bollino rosso dal ministero della Salute per le ondate di calore: si tratta di Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Il bollino rosso, dicevamo, ha a che fare non solo con il caldo ma anche con il traffico. Sarà infatti un sabato da bollino rosso sulla A4 in direzione Trieste e nel solo mattino sulla A23 (direzione Palmanova) e sulla A57 Tangenziale di Mestre (direzione Trieste). Lo ha reso noto Autostrade Alto Adriatico. E' previsto traffico sostenuto (bollino giallo) sulla A4 in direzione Venezia fino al pomeriggio e sulla A28 in direzione Portogruaro per tutta la giornata. Si prevede il passaggio di circa 188 mila veicoli su tutta la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico, di cui circa 21mila all'uscita della barriera di Trieste Lisert, 18mila a Latisana, 12mila a Villesse e 11mila a San Dona'. Domenica sarà caratterizzata da bollino giallo sulla A4 in entrambe le direzioni alla mattina e al pomeriggio e sulla A28 (direzione Portogruaro) traffico sostenuto la mattina. Circa 173mila i mezzi in transito.