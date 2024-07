Temporali e grandine al Nord, caldo al Centro-Sud: oggi Italia divisa in due dal meteo. Quando finisce l’ondata di calore

Roma, 12 luglio 2024 – Italia divisa in due dal meteo: oggi, venerdì 12 luglio, temporali al Nord e ancora caldo estremo con punte di 40° al Centro-Sud. Il passaggio di un fronte freddo sulle regioni settentrionali porterà violenti rovesci, in particolare a nord del fiume Po. Ma la situazione sarà potenzialmente pericolosa su quasi tutta la Pianura Padana fino a sabato mattina per break temporalesco instabile molto intenso sulle estreme regioni settentrionali. Colpa – spiegano gli esperti – di infiltrazioni di correnti umide in quota, collegate ad una circolazione depressionaria sull'Europa occidentale che ha raggiunto l'Italia settentrionale. La giornata di oggi sarà caratterizzata quindi da condizioni meteo decisamente instabili al Nord con acquazzoni e temporali sia sulle Alpi che sulle pianure, localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. Nessun cambiamento, invece, per il Centro-Sud dove il caldo e l’afa continueranno a far boccheggiare.

Temporali al Nord e caldo al Centro-Sud

In particolare, secondo le previsioni di Antonio Sanò, de ilmeteo.it, alcune celle temporalesche (e locali supercelle) si sposteranno gradualmente verso il Triveneto, lambendo l'Emilia Romagna. Dopo aver vissuto giornate con 34°C diffusi in Val Padana e picchi di 37°, con tutta l'umidità accumulata nei bassi strati, ecco che i temporali saranno ancora una volta di forte intensità, con colpi di vento (downbursts e tornado) e grandinate. La maggiore probabilità di violenti temporali riguarda Alpi e Prealpi ma anche la Pianura Padana sarà colpita per 24 ore dal break temporalesco. Nelle stesse ore il resto dell'Italia continuerà a fare in conti con temperature bollenti: a Siracusa sono previsti 40°C, Foggia e Taranto (zone interne) 39°C, ad Ascoli Piceno, Catania, Forlì, Lecce, Macerata, Matera e Terni si raggiungeranno i 38°C.

Ma già da domani, sabato 13 luglio il break temporalesco lascerà l'Italia portando il maltempo verso Austria e Baviera. Al Nord si registrerà un po’ di instabilità solo al mattino, poi l'anticiclone africano tornerà più potente di prima. All'orizzonte, infatti, si intravede una bolla di aria calda imponente che dall'Algeria investirà di nuovo tutta l'Italia, Nord compreso. Nel weekend le temperature massime si assesteranno sui 34-38°C diffusi, con circa 7-9°C oltre la media del periodo, ma da lunedì la canicola diventerà ancora più soffocante.

Nel weekend previsto un generale miglioramento del tempo anche al Nord salvo residui temporali sui rilievi. La prossima settimana sarà ancora all'insegna del caldo a causa di una nuova spinta dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo. Tra il 18 ed il 19 luglio (come un anno fa) ci sarà il picco con temperature roventi al Sud: Siracusa, Taranto, Agrigento, Benevento, Foggia e Matera toccheranno i 41°, una temperatura canicolare diffusa su gran parte del Sud. Non andrà meglio al Centro: nei prossimi giorni Roma sarà colpita dalla ‘febbre umana’, come la definiscono i meteorologi, con le massime che oscilleranno tra i 34° e i 38°, alternando giorni da 100°F (100 fahrenheit equivalgono a 37,8°C) ad altri addirittura più caldi e alcuni leggermente più freschi, si fa per dire, con 34-35°. Sempre sencondo gli esperti, al momento non si vede la fine del tunnel africano per quanto riguarda il Centro-Sud, mentre al Nord bisogna prestare attenzione ai nubifragi delle prossime ore e una leggera flessione delle temperature potrebbe arrivare non prima del 21 luglio. Non resta quindi che armarsi di pazienza e aspettare che il meteo sia più clemente.

Al nord – Al mattino piogge e temporali sparsi al Nord-Ovest, sulla Lombardia e sul Trentino Aldo Adige, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio maltempo in estensione anche su Veneto e Friuli. In serata e nella notte ancora instabilità residua con piogge e temporali, inizia a migliorare dal Nord-Ovest. Al centro – Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con cieli stellati su tutti i settori. Al sud e sulle isole – Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio locali innocui addensamenti in Appennino ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime stazionarie o in lieve calo sulle regioni centrali e in lieve rialzo sul resto d'Italia, massime stabili o in calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e in lieve rialzo al Sud.