Nubifragi: grandine e raffiche di vento, Nord Italia flagellato dal maltempo. Dove e fino a quando

Roma, 12 luglio 2024 – Puntuale come da previsioni meteo, il Nord Italia oggi fa i conti con il break temporalesco che concede una tregua di 24 ore dal caldo africano, mentre al Centro-Sud permangono temperature da bollino rosso con punte fino a 40°. Nubifragi e grandine fin dalla nottata hanno flagellato diverse regioni, tra cui la Lombardia, dove è esondato il lago a Como e si sono registrati disagi anche nello scalo di Malpensa, il Piemonte, dove vento e pioggia hanno fatto danni soprattuttonell’alto Novarese, mentre in Alto Adige una frana sulla Statale 12 ha causato la chiusura della strada e la deviazione del traffico sull'autostrada A22 del Brennero.

Danni del maltempo nel Varesotto

Bomba d’acqua all'alba sul Varesotto con forte vento e grandine in alcune zone della provincia. Chiuse alcune strade a causa della caduta di alberi, mentre il torrente Vellone è sotto osservazione a causa del rapido innalzamento del livello dell'acqua. Lungo la superstrada per Malpensa un'auto si è ribaltata, a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, all'altezza del Terminal 2 in direzione dell'autostrada A4 Milano-Torino. Ferito un 48enne.

A Milano fulmini hanno colpito due cabine elettriche poste lungo viale Palmanova all'altezza della stazione MM di Cimiano. Lo sviluppo delle fiamme ha creato una densa colonna di fumo.

A causa delle forti piogge il lago di Como è esondato e il lungolago è stato chiuso al traffico, mentre piazza Cavour è allagata.

Raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine stamattina su diversi comuni della Bergamasca. A San Giovanni Bianco una frana è caduta sulla provinciale in località Roncaglia. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per alberi caduti in strada.

Piemonte nella morsa del maltempo: i violenti temporali in corso sull'alto novarese hanno causato rallentamenti e difficoltà per la circolazione sulla A26 nel tratto tra Castelletto Ticino e Romagnano Sesia. Sul lago d'Orta, nel territorio di Pettenasco, si registra una forte grandinata. Sono segnalate numerose interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, anche in aree urbane. Su tutta la rete viaria sono segnalate piante abbattute che ostacolano il passaggio dei veicoli, in particolare nella zona di Gattico e Veruno.

Temporali dalle 8 di stamani anche sul Torinese e sul Canavese, dove si registrano diversi alberi caduti e disagi alla circolazione. A causa del maltempo, l'Arpa Piemonte ha emesso per oggi un bollettino allerta gialla per temporali forti in particolare su torinese, verbano, novarese, vercellese e biellese.

E proprio nel Biellese sono state decine le richieste di intervento arrivate stamattina ai vigili del fuoco per alberi caduti e danneggiamenti a pali dell'illuminazione pubblica. Situazione critica anche sulle linee ferroviarie da Biella verso Santhià e Novara a causa di rami sui binari. Le zone più interessate sono state Vergnasco, Magnonevolo, Zubiena, Castellengo e Candelo.

Nottata difficile a seguito della forte ondata di maltempo in Alta Val d'Isarco in Alto Adige. Sono stati circa un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco nella zona di Campo di Trens e Vipiteno. A seguito di una frana caduta sulla strada statale 12 al km 503, nella zona di Mules, l'arteria è stata chiusa e il traffico deviato sull'autostrada A22 del Brennero. A Vipiteno sono caduti 60 litri d'acqua per metro quadro durante la fase più intensa del temporale: come riferisce il servizio meteo della Provincia Autonoma si tratta di uno dei valori più alti mai registrati. Allagati appartamenti, garage e cantine, danneggiati da acqua e fanno anche magazzini e capannoni di produzione delle aziende. Danni anche in un complesso alberghiero il fango è entrato nel locale caldaia, area benessere, cucina e sala da pranzo.