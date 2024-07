Roma, uomo morto per strada in zona Borgesiana. “La causa è il caldo”

Roma, 13 luglio 2024 – Un uomo di 68 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio in zona Borghesiana, nella periferia della Capitale. Ad aver allertato i carabinieri della stazione di Tor Vergata sono state diverse chiamate al 112.

Il personale medico del 118 si è precipitato sul posto insieme agli agenti, ma l’uomo – identificato mediante i documenti che aveva in tasca – era già morto. Non sono stati riscontrati segni di violenza. Il 68enne – residente poco lontano – si sarebbe accasciato nell’area campestre di via Condofuri per via di un attacco cardiocircolatorio per le alte temperature.

Questa la ricostruzione dei medici, anche se la certezza verrà data dall’autopsia. A questo scopo, la salma è già stata portata al policlinico Tor Vergata di Roma.