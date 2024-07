Il caldo ha le ore contate: temporali nel weekend. Allerta gialla al Nord: dove

Roma, 18 luglio 2024 – Il caldo ha le ore contate. Dopo settimane di afa con giornate roventi e notti tropicali, le previsioni meteo segnano temporali su alcune regioni, con temperature in attenuazione nella prima metà della prossima settimana. Ma sarà una tregua di breve durata perché già dalla seconda parte della settimana si registrerà un nuovo picco del caldo in Italia con temperature fino a 35-40 gradi. Ma già nel corso della prossima settimana, gli esperti del Centro Meteo Italiano prevedono un graduale declino del caldo su tutta la Penisola.

Maltempo in arrivo (Foto Newpress)

Tornando alle previsioni dei prossimi giorni, per il terzo weekend di luglio sembra confermata una saccatura in arrivo dall'Atlantico che potrebbe portare un netto aumento dell'instabilità al Nord e su parte del Centro Italia con acquazzoni e temporali sparsi, tanto che in Veneto la Protezione civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, dalle 11 di domani alle 8 di sabato. Previsti temporali intensi, forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento a partire dalle zone montane e pedemontane, con l'estensione dei fenomeni dalla serata anche sulla pianura, dove non si escludono locali fenomeni intensi fino alle prime ore di sabato. Allerta anche in Trentino, dove la Protezione civile ha emesso un avviso per temporali e possibili problemi idrogeologici, dalle ore 11 di domani, venerdì 19 luglio, alle ore 12 di sabato 20 luglio 2024, su tutto il territorio provinciale.

Temporali nel weekend, allerta gialla in Veneto e Trentino

Le previsioni per oggi

Ancora una giornata di sole e caldo sull’Italia fino al pomeriggio. Dalla prima serata sono previsti isolati rovesci sulle Alpi centro-orientali e isolati piovaschi sui rilievi dell'Alto Adige. Instabilità localizzata con possibili temporali anche sull’Appennino, tra Marche e Umbria. Mentre brevi e isolati acquazzoni sono previsti sempre in serata tra Basilicata e Calabria.

Le previsioni per domani

La giornata di venerdì 19 luglio si aprirà ancora con sole e caldo su tutta Italia, ma già dal pomeriggio prevista instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali sparsi. Tra la sera e la notte, rovesci anche a carattere temporalesco sconfineranno verso le pianure di Nord-Est. Al centro giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati temporali pomeridiani sull'Appennino. Al sud e sulle isole ancora beltempo con sole e cielo sereno: isolati fenomeni temporaleschi si registreranno solo sui rilievi interni.