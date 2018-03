Milano, 29 marzo 2018 - Riviste in positivo, in queste ultime ore, le previsioni meteo per i giorni di Pasqua e Pasquetta. Confermata comunque la parentesi di maltempo che dovrebbe interessare la Penisola fino a sabato. In generale, comunque, buone notizie per le feste, che vedranno il tempo via via in miglioramento. Intanto le piogge: "Una perturbazione in transito a nord delle Alpi - affermano i meteorologi di Meteo.it - riuscirà a lambire in queste ore il nostro Paese, portando un aumento della nuvolosità al Centro Nord e anche delle locali precipitazioni sulle regioni settentrionali e in Toscana. Tra venerdì e sabato si conferma un peggioramento più marcato al Centro Nord, con piogge a tratti intense, nevicate anche abbondanti sulle Alpi e forti venti, a causa di una perturbazione atlantica (la numero 12 del mese) che attraverserà la nostra Penisola"

IL WEEKEND PARTE CON IL BRUTTO TEMPO - Venerdì piogge sparse fin dal mattino al Nord ovest e sul Triveneto in estensione a Sardegna, Umbria, Toscana e Lazio nel pomeriggio, quando si faranno più intense su Lombardia e Liguria. Nevicate sulle Alpi inizialmente ad alta quota, poi tra pomeriggio e sera limite delle nevicate intorno ai 1.300-1.600 metri. Maggiori schiarite sul medio Adriatico e soprattutto al Sud e in Sicilia. Tra sera e notte rischio di fenomeni a carattere di rovescio o temporale nel settore ligure, in Sardegna, tra l'alto Piemonte e il Nord Ovest della Lombardia e sul Friuli. Temperature in ulteriore aumento al Centro Sud e in Sicilia con punte sull'Isola anche vicine ai 25 gradi. Venti meridionali in ulteriore intensificazione fino a localmente forti sul mare di Sardegna e sul basso Adriatico.

FOCUS DI 3BMETEO SUL MALTEMPO - Tra domani e sabato - ricorda anche 3bmeteo.com -, piogge e temporali anche forti soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche fino alla Campania. "I picchi pluviometrici maggiori - spiega il meteorologo Edoardo Ferrara - sono attesi su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, specie di Levante, e alta Toscana, dove complessivamente si potranno superare punte di 80-100 millimetri. Fenomeni più occasionali su adriatiche, Isole Maggiori e Sud Italia dove anzi non mancheranno anche belle schiarite".

SABATO MIGLIORA - Migliora al Nord Ovest già da sabato, con le prime schiarite sul Piemonte e fenomeni sempre più localizzati altrove. Al Nord Est ancora fase piuttosto instabile soprattutto al mattino con fenomeni in attenuazione nella seconda parte della giornata. Sulle Alpi limite della neve in discesa fino a 900-1.300 metri. Tempo molto instabile nelle zone interne e tirreniche del Centro e in Sardegna con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che verso sera coinvolgeranno Campania e nordovest della Calabria. Piogge più deboli e isolate sul medio Adriatico. Nel resto del Sud schiarite inizialmente anche ampie con nuvole in successivo aumento. Temperature minime in ulteriore aumento al Sud e in Sicilia, massime in calo anche sensibile in Sardegna, nel settore tirrenico e nelle zone interne della Penisola. Temporanei rialzi tra il medio e basso Adriatico e lo Ionio. Giornata ventosa al Centro Sud con venti forti soprattutto intorno alla Sardegna, sullo Ionio e sulla Puglia meridionale, dove saranno possibili raffiche fino a 60-80 km/h. Nella notte successiva fenomeni già in attenuazione con residue piogge sempre più localizzate nelle regioni tirreniche della Penisola.

PASQUA E PASQUETTA, TUTTO SOLE - Già nel mattino di domenica queste precipitazioni tenderanno quasi del tutto ad esaurirsi: si conferma quindi per la giornata di Pasqua una tendenza al miglioramento con tempo soleggiato sulle Isole e schiarite anche ampie e diffuse in estensione dal Nord Ovest al Nord Est. Nuvolosità in attenuazione anche al Centro Sud specie nella seconda parte della giornata. Per la Pasquetta si conferma una giornata soleggiata e senza piogge in tutta Italia. Qualche annuvolamento in più sarà possibile nel settore ligure e verso sera anche nel resto del Nord Ovest. Clima temporaneamente più fresco all'alba nella giornata di domenica poi massime in giornata già in rialzo al Nord e sul medio Tirreno. A Pasquetta ulteriore aumento termico al Centro Sud e in Sardegna con valori intorno ai 20 gradi. Clima gradevole e primaverile.

ANCHE ILMETEO.IT ANNUNCIA BEL TEMPO - Tendenza al bel tempo confermata anche dalle previsioni di ilmeteo.it. "Per Domenica 1 Aprile - scrivono gli esperti - il sole splenderà al Nord e sulle isole maggiori, più nubi interesseranno l'arco appenninico dove si potranno avere dei brevi rovesci o veloci temporali come sui settori montuosi del Friuli Venezia Giulia e lungo le coste di Campania e Calabria; clima piacevole. Nel giorno di Pasquetta il tempo migliorerà ulteriormente con il sole che dominerà tutte le regioni, salvo qualche annuvolamento tra Liguria e Toscana; temperature decisamente miti e fino a 20 gradi su molte regioni". La gita fuori porta è salva.

