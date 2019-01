Milano, 30 gennaio 2019 - E' il giorno della prima ondata di neve sull'Italia. La prima di quelle annunciate per questa settimana, proprio nei giorni della merla. Previsioni meteo sostanzialmente confermate, con i fiocchi bianchi che dovrebbero imbiancare, in particolare, buona parte della Pianura Padana e gli Appennini. Poi venerdì sarà la volta delle Alpi, dove potrebbe accumularsi anche un metro di manto bianco in poco più di 24 ore.

Intanto, la giornata di oggi: un peggioramento dalle prime ore di mercoledì - dice 3bmeteo - a partire da Nord Ovest e Sardegna con fenomeni in veloce estensione a tutte le coste tirreniche e Sicilia. Tra sera e notte verrà coinvolto anche il Triveneto, mentre rimarranno più riparate le regioni adriatiche. La neve, viste le basse temperature al suolo, è attesa fino in pianura su est Piemonte, alta Lombardia ed ovest Emilia, seppur debole, a quote collinari sul resto del Nord. La neve è prevista anche in collina su Toscana, Umbria e zone interne laziali e i fiocchi giungeranno così in località come Volterra, ma verranno imbiancate le colline senesi, aretine e amiatine. Prima solo fiocchi, poi lievi accumuli dal tardo pomeriggio/sera su Siena, Arezzo e Perugia.

#allertameteoTOS: DOMANI: codice giallo per neve a quote collinari su gran parte della regione. Dettagli:https://t.co/BUQwAGWrfX — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 29 gennaio 2019

Anche Meteo Expert sottolina che una nuova e più intensa ondata di maltempo investirà l'Italia a partire da giovedì sera a causa dell'arrivo di un'altra perturbazione atlantica. Venerdì, in particolare, sono attese nevicate abbondanti su Alpi e Prealpi, Valle d'Aosta, Piemonte, entroterra ligure (localmente fino alle coste tra Genova e Savona), Lombardia centro-occidentale, estremo ovest dell'Emilia, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli. La neve sarà particolarmente abbondante tra il nord della Lombardia e il settore alpino e prealpino.

IlMeteo.it: focus su Lombardia e Piemonte

Meteo: MILANO è bianca, in arrivo tanta NEVE in TUTTA la LOMBARDIA. Vediamo DETTAGLI e ACCUMULI in cm https://t.co/FvYnxQO60s #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 30 gennaio 2019

Meteo PIEMONTE: in arrivo 2 CARICHI di NEVE, fiocchi anche a TORINO. Vediamo QUANDO e le zone più interessate https://t.co/7mZnh5fO2L #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 30 gennaio 2019

Per la giornata di mercoledì, oltre che Milano, il sito meteo cita anche Bologna: "Fiocchi abbondanti, accumulo tra 10 e 20 centimetri". Un quadro simile a quello delineato dall'Arpae.

Giovedì-venerdì, l'analisi di Meteogiornale.it, con i probabili accumuli.

#Maltempo e anche #neve fino in pianura fra giovedì sera e venerdì. Ecco cosa accadràhttps://t.co/AAVyZJXeLC pic.twitter.com/bw4CnzccyS — meteogiornale (@meteogiornaleit) 29 gennaio 2019

IlMeteo.it dice che la neve potrà cadere con accumuli fino a 8 centimetri su città come Torino, fino a 15 centimetri a Milano ma in particolare sulle rispettive aree montuose con accumuli anche di 15-20 centimetri. Sul resto delle Alpi ci sarà un'autentica 'festa della neve' con accumuli superiori ai 50 cm in particolare sui comparti alpini orientali. Insomma, sono giorni di neve.