Roma, 29 gennaio 2019 - In arrivo due perturbazioni con neve fino in pianura. Le previsioni meteo quest'anno confermano le credenze popolari: i giorni della merla (gli ultimi tre di gennaio) saranno freddi proprio come vuole il detto popolare. Che sia presagio di una primavera anticipata? Mettiamo da parte le tradizioni e fermiamoci alle previsioni del tempo dei principali siti specializzati. Come anticipato, nelle prossime ore l'Italia sarà attraversata da due ondate di maltempo alimentate da correnti gelide che saranno responsabili di piogge diffuse e, sul Settentrione, di nevicate copiose, fino al piano.

MERCOLEDI' 30, ASSAGGIO DI NEVE - La prima è attesa già nella notte di oggi, quando un fronte perturbato in arrivo "dalla Francia centro-settentrionale determinerà - spiega Lorenzo Badellino sul sito 3bmeteo.com - un peggioramento dalle prime ore del giorno a partire da Nordovest e Sardegna con fenomeni in rapida estensione a tutte le tirreniche e Sicilia" che si allargheranno al Triveneto nella giornata di mercoledì, 30 gennaio. La neve farà capolino presumibilmente "fino in pianura su est Piemonte, alta Lombardia ed ovest Emilia, seppur debole, a quote collinari sul resto del Nord, dai 400/700m sulla dorsale centrale, 800/1000m al Sud".

IL NORD - Salvatore de Rosa per ilMeteo.it prevede "un veloce passaggio instabile" e conferma "neve al piano tra Piemonte, Lombardia e province occidentali dell’Emilia". I fiocchi dovrebbero fare la loro comparsa anche a Milano dove si stimano " fino a 10 cm di accumulo entro la fine dell’evento".

Sempre per domani, il collega Stefano Rossi parla di "imbiancata a Torino ed Alessandria", di "accumulo tra 10 e 20 centimetri" a Bologna e di "fiocchi" a Parma, Reggio Emilia, con probabilità di spruzzate anche su Triveneto e Friuli Venezia Giulia. Ancora de Rosa non esclude fenomeni sulle coste liguri con la possibilità di depositi di pochi centimetri persino a Genova "tra il pomeriggio e la sera di mercoledì".

ALLERTA IN EMILIA ROMAGNA - Sul Nordovest (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente"), i fenomeni cominceranno ad attenuarsi già dalla serata, scrive il meteo dell'Aeronautica militare, "mentre una nuova intensificazione è prevista sull'Emilia-Romagna": qui la Protezione civile ha emesso un'allerta meteo.

TOSCANA - 3bmeteo.it si sofferma invece sulle precipitazioni in Toscana, Umbria e Lazio, dove domani è prevista una quota neve in progressivo calo ("soprattutto in Toscana") con spolverate probabili sui fondovalle dell'Appennino e sulle "colline senesi, aretine e amiatine". Su Siena, Arezzo e Perugia "lievi accumuli" sono previsti dal tardo pomeriggio/sera.

MALTEMPO ALTROVE - Su gran parte del centro sarà maltempo, avverte ilMeteo.it: "rovesci e temporali" colpiranno le pianure della Toscana e del Lazio, la Campania, la Calabria e le Isole maggiori, anticipa De Rosa, che mette in guardia anche dai "forti venti di Maestrale che spazzeranno le coste di Sardegna e Sicilia con il rischio concreto di mareggiate".

GIOVEDI' 31, ECCO BIG SNOW - Una seconda perturbazione, dicevamo, è attesa, senza soluzione di continuità, a partire dalla pomeriggio di giovedì 31 gennaio. I modelli matematici evidenziano una depressione più consistente – stavolta in arrivo da Sudovest - che anticipa fenomeni di più larga portata.

"Inizialmente ci aspettiamo nevicate abbondanti in pianura tra Piemonte e Lombardia con accumuli oltre i 20 cm", scrive De Rosa. E "nevicherà intensamente anche venerdì mattina su gran parte del Nord-Ovest – aggiunge Stefano Rossi - con accumuli dai 10 ai 30 cm sulle principali città". La situazione però è destinata ad evolversi rapidamente, per via di correnti più calde di scirocco che alzeranno velocemente la quota neve ma alimenteranno anche le precipitazioni. Il risultato sarà una "bomba nevosa" in montagna. "Secondo il centro di calcolo Europeo – precisa Rossi per ilMeteo.it - nevicherà con accumuli fino a 80-100 cm su Alpi e Prealpi nel giro di 24 ore". In Appennino accadrà solo sopra i 2000 metri.

Badellino conferma il quadro: "Piogge diffuse e neve fino in pianura su Piemonte, alta Lombardia ed ovest Emilia con accumuli abbondanti sulle Alpi. Neve in rialzo a 600/800m al Nordest". Su Sardegna e regioni tirreniche del Centro Nord sarà maltempo. Nuvoloso altrove.