Milano, 5 dicembre 2020 - Maltempo con pioggia e neve: le previsioni meteo di domani, domenica 6 dicembre, sono una sentenza. E confermano che il weekend si chiuderà così come è iniziato, ossia con tanta acqua, abbondanti nevicate e violente raffiche di Scirocco. Salvo rarissime eccezioni, la perturbazione interesserà tutta l'Italia, e nonostante qualche timido miglioramento serale condizionerà anche i prossimi giorni, festa dell'Immacolata inclusa. Da Roma a Milano, passando per Bologna e Firenze: restrizioni e divieti lasceranno ben pochi rimpianti un 'ponte' che difficilmente si sarebbe potuto vivere fuori di casa.

Le tendenze indicano che il maltempo potrebbe durare per giorni, anche dopo il 9 dicembre. Indizi di un ritorno dell'alta pressione, in grado di portare stabilità e schiarite, non ce ne sono fino a cavallo tra domenica 13 e lunedì 14 dicembre. Un orizzonte temporale troppo distante per poter aver indicazioni certe.

Previsioni del tempo domani

Procedendo con ordine, dal team de iLMeteo.it avverte che domenica si configurerà l'ennesima situazione di forte instabilità sui comparti di Nord Est (neve copiosa sulle Alpi), su tutto il Centro tirrenico (rovesci e temporali) e al Sud (possibili nubifragi). Di fatto rimarranno al riparo dagli acquazzoni solo le aree più estreme di Nord Ovest, in cui non mancherà comunque una certa variabilità. I meteorologi completano il quadro segnalando la presenza di impetuosi venti di burrasca, che agiteranno in modo particolare il Mar Adriatico e lo Ionio.

Gli esperti di 3BMeteo scrivono che anche la nuova settimana inizierà all'insegna del freddo e del maltempo, a causa delle correnti nordatlantiche in arrivo sullo Stivale. Lunedì 7 dicembre avremo dunque precipitazioni sparse al Nord, rovesci e locali temporali lungo tutto il Tirreno e nevicate su Alpi e Appennini, con fenomeni viceversa più sporadici sulle regioni adriatiche. Non ci sono buone notizie nemmeno per l'Immacolata, che con molta probabilità (ma serviranno ulteriori conferme) sarà un'altra giornata di pioggia e neve al Centro Nord, seguita da peggioramenti anche al Sud.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 6 dicembre

Nord Ovest

Miglioramenti con sprazzi di sereno su Piemonte, Val d'Aosta e Liguria. In Lombardia piogge insistenti e fitte nevicate sopra i 900-1000 metri. Temperature massime: 3° a Torino e 6° a Milano.



Nord Est

Maltempo diffuso, con fenomeni più intensi (temporali e acquazzoni) tra Emilia Romagna e Triveneto. Abbondantissime fioccate sui rilievi alpini a partire da 1200-1300 metri. Temperature massime: 14° a Venezia e 8° a Bologna.



Centro

Tempo instabile su tutte le regioni, con rovesci e temporali di maggiore intensità (locali nubifragi) su Toscana, Lazio e Sardegna. Al pomeriggio qualche timido miglioramento sul versante adriatico. Neve sugli Appennini oltre i 1200 metri. Temperature massime: 11° a Firenze e 12° a Roma.



Sud e Isole

Giornata di piogge e temporali anche sui settori meridionali, con scrosci d'acqua più marcati al mattino su Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata; nell pomeriggio sulla Puglia. Temperature massime: 15° a Napoli e Palermo, 13° a Bari.