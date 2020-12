Roma, 5 dicembre 2020 - E' in arrivo il bollettino Covid di oggi 5 dicembre. I dati sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia verranno diffusi intorno alle 17 dal ministero della Salute, ma come sempre giungono i primi numeri dalle regioni. Che certificano il calo dei nuovi casi in Toscana e Veneto. Una conferma al trend discendente dei contagi rilevato negli ultimi giorni, anche se va monitorato con attenzione il rapporto positivi/tamponi, risalito ieri all'11,3%. Resta invece alto il dato dei morti, mentre sembra consolidarsi la diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

L'indice Rt in Italia è sceso per la prima volta dopo 5 settimane sotto '1': le stime del monitoraggio Iss lo danno allo 0,91. Dati che hanno spinto il Governo a rivedere il colore di alcune regioni: per ordinanza del ministro Speranza, da domani (domenica 6 dicembre) passano da zona rossa ad arancione Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano. Diventano zona gialla Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Nel frattempo, restano da chiarire alcuni punti legati al 'Nuovo Dpcm Natale' firmato da Conte il 3 dicembre. Il nodo aperto riguarda in particolare gli spostamenti tra regioni e Comuni, con regole differenti prima e dopo le feste e un'ulteriore stretta il 25-26 dicembre e a Capodanno. Le Faq del Governo, attese se non oggi nei prossimi giorni, dovrebbero sciogliere gli ultimi dubbi. Oggi, intanto, si è appreso che l'hub nazionale per i vaccini Covid sarà il sito militare di Pratica di Mare, alle porte di Roma. "Il nostro obiettivo è l'immunità di gregge grazie al vaccino", ha dichiarato oggi il ministro Sperenza al SkyTg24 Live in di Courmayeur. "Credo che la scelta giusta sia la volontarietà - ha aggiunto -, poi vedremo come andrà".

Cresce il numero di morti per Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono 108 le vittime registrate, contro gli 83 di ieri. La regione tocca così le 4.173 vittime dall'inizio dell'epidemia. I nuovi positivi sono 2.027. Stabile la situazione clinica, con 2.719 ricoveri in area non critica ementre scendono i pazienti in terapia intensiva che sono a 312.

Sono 769 i contagi da Covid in Toscana nelle ultime 24 ore, in frenata rispetto al dato di ieri quando i nuovi casi erano tornati sopra i mille. Altri 41 decessi (ieri 42): 21 uomini e 20 donne con un'età media di 82,4 anni. I tamponi eseguiti sono 13.229 in più rispetto a ieri, di cui il 5,8% positivo. Sono invece 4.063 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,9% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.634 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 261 in terapia intensiva (2 in meno).

Sono 418 i nuovi casi di Covid nelle Marche sono 418, di cui 54 sintomatici.