Roma, 4 dicembre 2020 - Come ogni venerdì, oggi è il giorno dei cambi di colore delle regioni (zona gialla, arancione e rossa). Si conoscerà infatti il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus e sapremo qual è l'indice di contagiosità Rt, uno dei 21 parametri fondamentali per la classificazione delle Regioni. Un'ancicipazione, positiva, l'ha fornita ieri sera il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm. Conte ha parlato di un'idice Rt nazionale sceso sotto 1: per la la precisione 0.91. E lo stesso Conte ha anticipato che entro Natale praticamente tutta l'Italia sarà in zona gialla.

Tutte le misure del nuovo Dpcm

Cosa succede oggi

Oggi è previsto che dopo la cabina di regia Cts-Ministero della Salute, il ministro Roberto Speranza firmerà la nuova ordinanza. L'Emilia Romagna (ora in zona arancione) tornerà in zona gialla. La Toscana lascerà la zona rossa per passare almeno in zona arancione. Oggi potrebbe essere anche il giorno delle Marche per tornare in zona gialla. Anche la Campania dovrebbe essere oggetto di provvedimento: attualmente in zona rossa, la regione di De Luca potrebbe passare alla zona arancione. E' sempre possibile che se i dati saranno confortanti chi è in zona rossa possa passare anche in zona gialla direttamente. Altre cambi potranno avvenire fra una settimana: la Lombardia ad esempio, passata in zona arancione sette giorni fa, spera di essere in zona gialla l'11 dicembre.

Zona arancione e rossa: divieti e regole

La mappa attuale delle regioni

Attualmente questa è la mappa colorata d'Italia. Per ora sono 5 le regioni (o province autonome) rosse, 9 le regioni arancioni e 7 le regioni (o province autonome) gialle.

Gialla (rischio moderato): Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto, Liguria e Sicilia.

Arancione (rischio sostenuto): Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Umbria, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Rossa (rischio alto): Abruzzo, Campania, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta.