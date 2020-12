Roma, 4 dicembre 2020 - Il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia, il giorno dopo il record di morti. Gli aggiornamenti di Regioni e Ministero della Salute su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intesive. Intanto è stato varato il nuovo Dpcm del 3 dicembre con le misure per evitare contagi Covid durante le feste di Natale ed è pronto anche il cambio di colore delle Regioni.

Il monitoraggio dell'Iss

Torna sotto l'1 per la prima volta da 5 settimane l'indice Rt in Italia. come già anticipato in mattinata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nella settimana 23-29 novembre l'Rt stimato è pari a 0,91, secondo quanto registrato nel report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni. Di queste, rileva il report, "15 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità". Inoltre, per la seconda settimana consecutiva, l'incidenza dei casi negli ultimi 14 gg è diminuita. Questi dati "sono incoraggianti e confermano l'impatto delle misure che si accompagnano con una diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva; tuttavia, la pressione sui servizi ospedalieri è ancora molto elevata".

Il bollettino del 4 dicembre 2020

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati e la tabella in Pdf

Le Regioni / Veneto

Il Veneto supera 4.000 vittime dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, con 83 nuovi decessi nelle 24 ore, che portano il totale a 4.065. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Continua la crescita costante dei nuovi contagi, con 3.708 casi in più da ieri, con il totale a 158.198 malati da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 72.929 (+2,326). Stabile la situazione clinica, con 2.704 ricoveri in area non critica (-28) e un nuovo paziente in terapia intensiva, che porta il totale a 337.

Toscana

Sono 1.071 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 106.875 unità. I guariti crescono del 4,7% e raggiungono quota 70.798 (66,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.620.101, 14.074 in più rispetto a ieri, di cui il 7,6% positivo. Sono invece 4.152 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.313 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 33.279, -6,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.681 (58 in meno rispetto a ieri), di cui 263 in terapia intensiva (9 in meno). Oggi si registrano 42 nuovi decessi.

Marche

Nell'ultima giornata nelle Marche rilevati 492 positivi sulla base delle nuove diagnosi 'molecolarì (1.625); altri 42 sono emersi nel percorso screening Antigenico (1.222 test 'rapidi') e dovranno essere confermati con tampone molecolare. In tutto, scrive, "nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.817 tamponi: 2.847 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1222 nello screening con percorso Antigenico) e 1.970 nel percorso guariti". Tra i 492 positivi da tamponi molecolari 167 casi sono in provincia di Macerata, 105 in quella di Pesaro Urbino, 92 in provincia di Ancona, 70 nel Fermano, 48 in provincia di Ascoli Piceno e 10 da fuori regione. Sono 64 i contagiati con sintomi.

Alto Adige

In Alto Adige restano molto alti i dati legati al contagio da Covid-19. I decessi sono ancora in doppia cifra, 11, per 569 vittime dal inizio pandemia. Sempre elevati i nuovi contagi giornalieri, ben 375 in più nelle ultime 24 ore. L'azienda sanitaria provinciale scinde il dato dei nuovi casi: 270 sono emersi dall'analisi di 2.009 tamponi Pcr e 90 su 1.912 test antigenici eseguiti. Il dato legato a quest'ultimi, oggi è maggiore rispetto a quello di ieri quando su 3.040 test eseguiti, i positivi erano 86. Su 151.045 persone sottoposte a tampone Pcr, 24.847 sono risultate positive al coronavirus. Lieve calo di ricoveri in ospedale. I pazienti covid che si trovano nei normali reparti ospedalieri sono 270 (10 in meno rispetto a ieri) e quelli che si trovano nelle strutture private convenzionate restano fermi a 148. I pazienti che necessitano delle cure della terapia intensive sono 32 (3 in meno di ieri).