Roma, 3 dicembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo giorni in cui si registra una rallentamento della curva epidemica. Le restrizioni finora adottate per contrastare i contagi sembrano infatti funzionare e la conferma arriva dai dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativi alla settimana 25 novembre-1 dicembre. In questo peirodo si sono registrati "timidi segnali di rallentamento", si legge nel report, ma a fronte di numeri ancora elevati: gli attualmente positivi sono oltre 780mila, sono state superate le soglie di saturazione di ospedali e terapie intensive in 15 e 16 regioni e se, rispetto alla precedente, diminuiscono i nuovi casi di positività e cala il rapporto positivi/casi testati (24,7%, rispetto 27,9%), sono ancora in aumento i decessi (+ 9,9%). Ma sopratutto, allarma la Fondazione, il cambio di colore delle regioni avviene troppo rapidamente ed è necessario "rivedere le tempistiche": "Due settimane di 'osservazione' - continua il report - sono insufficienti per valutare un miglioramento tangibile sulla curva dei contagi e, soprattutto, sui tassi di ospedalizzazione. In tal senso, l'ipotesi di un 'Italia tutta gialla' in tempi brevi è più un desiderata della politica che una strategia di controllo dell'epidemia".

Infine, in vista del Natale, Gimbe sollecita ad adottare misure di massimo rigore "al fine di evitare una nuova inversione della curva". Su questo punto il governo conferma la linea del rigore e il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che blinda Natale e Capodanno dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocca i viaggi tra le Regioni e vieta di raggiungere le seconde case. Entro oggi, dopo il confronto tra le Regioni e la Conferenza Stato-Regioni, il premier Conte firmerà il nuovo Dpcm che entrerà in vigore alla mezzanotte, sostituendo quello che scade appunto oggi, e conterrà tutte le norme per le vacanze.

Covid, il bilancio del 3 dicembre

I numeri delle Regioni

Notizie locali/ Veneto

Torna subito a correre la curva dei contagi in Veneto, dopo due giorni in cui era parsa deflettere: oggi sono 3.581 i nuovi positivi rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 154.490 casi Covid dall'inizio dell'epidemia, e 95 le vittime ,che portano il conteggio complessivo dei morti a 3.982. Scendo però i numeri degli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 2.732 (-22), mentre le persone in terapie intensiva solo 336 (-4). I soggetti attualmente positivi: sono sono 70.603, rispetto ai 68.792 di ieri (+1.811).

Toscana

In Toscana si registrano 929 nuovi casi di Coronavirus, su 14.469 tamponi diagnostici, 38 morti e 2.986 guariti. Ai quasi 14.500 test molecolari si aggiungono, oggi, 3.492 tamponi antigenici rapidi. Considerando i nuovi casi testati il tasso dei positivi si attesta al 19,2%. Diminuisce la pressione complessiva sugli ospedali: nelle aree Covid sono attualmente 1.739 i pazienti ricoverati (-46), di cui pero' 272 in terapia intensiva (+1). Dall'inizio dell'emergenza salgono a 105.804 i casi accertati, a 67.618 le guarigioni e a 2.756 i decessi. Secondo quanto riportato dalle aziende sanitarie, in fase di monitoraggio, sono poi 33.691 i malati con sintomi lievi in isolamento domiciliare (-2.049) e 34.864 le persone che, a seguito di contatti con casi infetti, si trovano in sorveglianza attiva (-1.156 rispetto a ieri).

Marche

Nelle ultime 24 ore nella Marche sono 476 i positivi al Coronavirus tra i nuovi tamponi molecolari. In tutto sono stati testati 4.137 tamponi.

Basilicata

La task force della Basilicata comunica che ieri, 2 dicembre, sono stati processati 1.700 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 142 (e fra questi 124 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Ieri inoltre risultano guarite 78 persone e decedute 5 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.207, di cui 6.022 in isolamento domiciliare. Sono 185 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane.

Le altre notizie di oggi

