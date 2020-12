Roma, 6 dicembre 2020 - Il Coronavirus in Italia è in frenata, a certificarlo anche il bollettino di ieri che ha evidenziato il calo sia nella curva dei contagi, sia nel rapporto positivi tamponi. Dai dati Covid di oggi si attendono conferme, sperando che anche il trend di morti, ricoveri e terapie intensive prosegua la sua fase discendente. L'aggiornamento del ministero della Salute giunge solitamente intorno alle 17, anche se ieri i numeri sono stati diffusi con oltre un'ora di ritardo, così come la tabella. Nel frattempo, la tendenza si può intuire dai bollettini che arrivano mano a mano dalle regioni. E che mostrano una, seppur lieve, ulteriore frenata dei nuovi casi in Veneto e Toscana.

Pubblicate nella notte le Faq del Governo sul Dpcm del 3 dicembre. Domande e risposte di Palazzo Chigi non sciolgono però i dubbi attorno al nuovo decreto, lasciando interrogativi aperti soprattutto sulla casistica di quelle "Situazioni di necessità" che consentono gli spostamenti tra comuni anche nei giorni a ridosso di Natale e Capodanno (cosa si può fare: domande e risposte). A fare chiarezza, semmai, è stata la circolare del Viminale sulle misure anti Covid (e i relativi controlli) che ha ribadito, intanto, come per muoversi nelle date soggette a ulteriori restrizioni sia necessario il modulo di autocertificazione. Anche per raggiungere, ad esempio, parenti o amici non autosufficienti per portare loro assistenza. "Il Governo ripensi alle misure che creano disparità", l'appello lanciato oggi dal governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Giorno di Natale a rischio disastro sociale e umano", l'affondo del presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Domani è in programma la cabina di regia sul Recovery Fund: sembra difficile, al momento, che l'esecutivo possa cogliere l'occasione per inserire eventuali, ulteriori, deroghe al Dpcm di Natale. "Saranno feste di responsabilità, sacrificio e di speranza perché un pò di luce alla fine del tunnel si comincia a vedere", dichiara il commissario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. Certezze riguardano invece gli spostamenti tra regioni prima del 21 dicembre: una possibilità, prevista tra zone gialle, che preannuncia già ora un esodo massicio, soprattutto tra Nord a Sud.

Bollettino: dati Covid del 6 dicembre

Tabella Coronavirus in Pdf

News dalle Regioni / Veneto

Lieve frenata dei contagi da Coronavirus in Veneto: sono 3.444 nelle ultime 24 ore (ieri +3.607). Cala significativamente il numero dei morti: 37 quelli comunicati oggi, contro i 108 di ieri. In aumento i ricoverati in ospedale: 23 in più nelle ultime 24 ore, a fronte però di un calo (-6 unità) delle terapie intensive. Salgono gli attualmente positivi, che toccano quota 76804 (+1846).

Toscana

Contagi stabili (in lieve diminuzione) in Toscana: i nuovi casi sono 753, lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente a fronte di 12.142 tamponi processati (di cui il 6,2% positivo). Sono 3.808 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,8% è risultato positivo. Calano i ricoverati (sono 1.612, -22), di cui 252 in terapia intensiva (-9). Altri 28 i decessi (ieri 41): 15 uomini e 13 donne, con età media di 80,7 anni.

Lazio

Altri 1.632 nuovi casi di Coronavirus in Lazio a fronte di 20mila tamponi. Sono 14 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

