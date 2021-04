Le previsioni meteo di domani, venerdì 16 aprile, descrivono una situazione di nuovo instabile in diverse regioni dell'Italia, con aria fresca, piogge sparse e nevicate a bassa quota. La primavera faticherà a imporsi anche nel weekend, ancora condizionato da una certa dinamicità atmosferica.



Il team de iLMeteo.it informa che nella giornata di venerdì un vortice ricolmo d'aria fredda continuerà a insediare il nostro Paese, portando precipitazioni "sul Nordovest, sulla Sardegna e su molti tratti del Sud specie su Campania, Basilicata, Calabria e settori meridionali della Puglia". Sui rilievi alpini occidentali tornerà inoltre la neve, che in alcuni casi farà capolino già dai 500 metri. Al Centro Nord non mancheranno alcune generose schiarite, ma il contesto climatico rimarrà frizzante, con massime raramente oltre i 13-14 gradi. I termometri registreranno valori simil autunnali anche su larghe porzioni del Meridione.

Secondo gli esperti all'orizzonte ci attende un fine settimana altrettanto inaffidabile sul fronte meteo. Nello specifico, il sito di 3BMeteo parla di una situazione in parte ancora "caotica e poco definita", ma la cui evoluzione dovrebbe dare vita a un sabato 17 aprile piovoso lungo l'Appennino centro-meridionale, a ridosso delle Alpi e in Sardegna. Domenica 18 aprile l'instabilità diurna sembra destinata ad accentuarsi, con rovesci e temporali diffusi al Centro, precipitazioni sulle due Isole Maggiori e neve a bassa quota nelle zone appenniniche e alpine. Alla luce del contesto potenzialmente mutevole, i meteorologi suggeriscono comunque la necessità di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Previsioni meteo 16 aprile

Nord Ovest

Cielo particolarmente coperto su Piemonte e Valle d'Aosta, con precipitazioni anche a carattere nevoso, fino a quote basse. Altrove nubi sparse, ma più soleggiato. Temperature massime: 12° a Genova, 9° a Torino, 14° a Milano.



Nord Est

Tempo mediamente soleggiato, salvo maggiori nuvole in sviluppo sui rilievi alpini nel corso della giornata. Temperature massime: 12° a Bolzano, 15° a Bologna, 13° a Venezia.



Centro

Molto nuvoloso sulla Sardegna, con piogge diffuse specie sui settori centro-meridionali dell'isola. Nubi in aumento sulle regioni peninsulari, al netto di maggiori schiarite su interno Toscana e Marche. Temperature massime: 13° a Cagliari, 17° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Cielo coperto ovunque, con piogge su Sicilia, Calabria, bassa Campania, Lucania ed estremità meridionale della Puglia. Temperature massime: 14° a Napoli, 13° a Bari, 15° a Palermo.