Milano, 23 luglio 2018 - Dopo l'ennesima notte di temporali in molte zone del Centro Nord (come da previsioni meteo), il maltempo si sposta al Centro Sud. Temporali e grandinate stanno interessando il Lazio, la Romagna, le Marche, l'Abruzzo, qualche zona della Toscana centrale (specie il Senese) e la Campania. A Roma alcune strade allagate, traffico intenso e code questa mattina. Per il maltempo alcune linee bus sono state anche deviate. Atac dal suo account ufficiale Twitter riferisce di "danni da maltempo in viale Giustiniano Imperatore" e della conseguente deviazione di alcune linee e di rallentamenti. Difficoltà anche nella circolazione dei treni. Danni anche a Palermo per il maltempo, con alberi caduti e vetture danneggiate.

METEO DIRETTA URGENTE: due supercelle in AZIONE con GRANDINE, imminente evoluzione e previsione » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/vZk4mg4tNK #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 23 luglio 2018

RISCHIO GRANDINE E TROMBE D'ARIA - Il team del sito Ilmeteo.it avvisa che nel corso della giornata le regioni Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Lazio, Basilicata e Calabria verranno raggiunte da grandinate, e saranno possibili trombe d'aria o marine lungo le coste. Gli esperti invitano a prestare attenzione lungo le coste adriatiche, specie in provincia di Ascoli Piceno, Teramo, Pescara e Chieti dove si potrebbero verificare improvvisi e di difficile previsione nubifragi intensi che potrebbero colpire anche le province di Caserta, Napoli, Benevento, Matera, di Foggia con relativi allagamenti e disagi per la circolazione stradale. In serata e in nottata il maltempo continuerà ad insistere sulla Puglia, ma si concentrerà infine maggiormente in Sicilia e Calabria sulle province di Messina, Reggio Calabria e Vibo Valentia, oltre a quelle di Crotone e Cosenza.

TORNERA' IL SOLE - Da domani il tempo cambierà ancora una volta, infatti la rimonta dell'alta pressione riporterà il sole su gran parte delle regioni e grazie al maggior irraggiamento le temperature torneranno a misurare valori vicini o sopra i 30 gradi al Centro Nord, ancora qualche grado in meno invece al Sud e lungo le coste, per colpa dei venti di Maestrale.

L'analisi di 3bmeteo.com per martedì

L'anticiclone resta comunque sbilanciato...#meteo — 3B Meteo (@3BMeteo) 23 luglio 2018

FIAMMATA AFRICANA POI NUOVO KO - Sempre ilmeteo.it, sul sito, parla di una successiva "fiammata africana", con l'anticiclone che porterà "Firenze, Bologna e Roma a 36 gradi". Tutto questo fino al primo weekend di agosto. Poi, ma si tratta al momento solo di una tendenza, il tempo dovrebbe tornare a peggiorare.

Clima, le stagioni cambiano a ritmo irregolare per colpa dell'uomo

DALL'ALTRA PARTE DEL MONDO - Continua l'ondata di caldo senza precedenti in Giappone, che ha portato le temperature a raggiungere i 41,1 gradi a Kumagaya, a nord di Tokyo: si tratta del livello più alto mai registrato dall'Agenzia meteorologica nazionale. Il record precedente risaliva al 12 agosto del 2013 nella città di Shimanto, nella prefettura di Kochi a sud ovest dell'arcipelago, con 41 gradi. Intanto, a causa del caldo il bilancio dei morti è salito a 40, con migliaia di persone ricoverate negli ospedali del Paese, in gran parte anziani. Nella sola giornata di sabato 11 persone sono decedute per problemi legati alle temperature eccessive e la capitale ha dovuto impiegare un numero record di ambulanze, oltre 3.000, per gestire la situazione di criticità. Secondo l'ultimo bollettino meteo un fronte di alta pressione manterrà le temperature sui livelli massimi almeno fino all'inizio di agosto. L'Agenzia ha diffuso un allerta meteo in 39 delle 47 prefetture dell'arcipelago.