Roma, 26 ottobre 2020 - Torna il maltempo sull'Italia. Per oggi sono previsti piogge e venti forti, in particolare sulle regioni centrosettentrionali. Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l'Italia portando piogge e venti forti. Sulla base delle previsioni meteo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, in estensione a Veneto e Sardegna. Attesi inoltre venti da forti a burrasca su Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, in estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di domani un'allerta arancione per rischio idrogeologico su buona parte della Lombardia e sulla Liguria centrale e di Levante.

Previsioni, la mappa di 3bmeteo