Le previsioni meteo di domani domenica 13 dicembre, festa di Santa Lucia, confermano che il tempo migliorerà in modo sensibile al Centro Nord, grazie all'energica rimonta dell'alta pressione atlantica. Al Sud invece pioverà ancora un po', ma con la prospettiva di poter beneficiare presto, insieme al resto d'Italia, di una parentesi più tranquilla e stabile, che contraddistinguerà l'inizio della prossima settimana.



Il team de iLMeteo.it annuncia che domenica la "neonata alta pressione di Santa Lucia" regalerà ampi spazi soleggiati sulle regioni settentrionali e centrali, disturbate solo da qualche nube di passaggio e da locali banchi di nebbia al mattino presto o a ridosso della notte (per i dettagli basta andare in fondo all'articolo). Nel frattempo, la residua circolazione ciclonica, ormai in viaggio verso la Grecia, lascerà in ricordo le ultime piogge sul Meridione, soprattutto nella prima metà di giornata. A pagarne maggiormente le conseguenze saranno i settori del basso Tirreno e la Puglia, sebbene le precipitazioni siano destinate a esaurirsi tra il pomeriggio e la sera.

Il team di 3BMeteo spiega che sul finire del weekend e nelle ore immediatamente successive l'alta pressione si posizionerà sul Mediterraneo centrale, stabilizzando così il tempo su tutto lo Stivale. Lunedì 14 dicembre il cielo sarà sereno o non troppo nuvoloso quasi ovunque, con temperature in aumento specie al Centro Sud. Martedì 15 dicembre lo scenario si riproporrà in maniera abbastanza simile, seppur con i primi segnali di un peggioramento che dovrebbe poi esplodere da mercoledì 16, con l'arrivo di una nuova offensiva atlantica, che aprirebbe la strada a una possibile fase di maltempo.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 13 dicembre

Nord Ovest

Giornata per lo più soleggiata su tutte le regioni, al netto di qualche nebbia in Val Padana nelle prime ore del mattino. Temperature massime: 8° a Torino e 6° a Milano.



Nord Est

Cielo sereno o non troppo nuvoloso quasi ovunque, solo un po' più coperto al mattino sull'Emilia Romagna e sui rilievi alpini. Temperature massime: 11° a Venezia e 8° a Bologna.



Centro

Al mattino precipitazioni residue sull'Abruzzo (con successive schiarite) e locali banchi di nebbia nelle vallate più interne di Toscana e Umbria. Per il resto prevalenza di bel tempo. Temperature massime: 12° a Firenze e 13° a Roma.



Sud e Isole

Piogge sparse su Puglia, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia (qui temporali). Sui restanti settori piovaschi a tratti alternati a schiarite. Generale miglioramento tra pomeriggio e sera. Temperature massime: 14° a Napoli e Bari e 15° a Palermo.