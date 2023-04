Previsioni meteo: sta per cambiare tutto. Finalmente pioggia e neve (abbondante) al Nord

Roma, 12 aprile 2023 – Primavera tormentata sul fronte meteo. Le ultime previsioni del tempo confermano il quadro di instabilità che porterà sull’Italia altra pioggia e altra neve, necessarie per il Nord assetato.

Du cicloni sono in arrivo da Nord-Ovest, spiega Lorenzo Medici, meteorologo del sito iLMeteo.it. Il primo toccherà terra stasera tra oggi e domani “dall'alto Tirreno attraverserà tutto il Nord, prima di allontanarsi verso la Slovenia e l'Ungheria”. Un secondo vortice entrerà in azione da venerdì, interessando stavolta soprattutto le regioni centrali e meridionali nell’arco del weekend. Il maltempo si accompagnerà a temperature sotto la media, a venti con raffiche fino agli 80 km/h e mari anche agitati.

La prima perturbazione, alimentata da correnti fredde di matrice polare, interesserà all’inizio l’Italia Nord-occidentale, generando fenomeni su Alpi e Liguria di Levante. Nella serata di oggi il fronte si allargerà a tutto il Settentrione, con precipitazioni, anche intense, che dalle Alpi si estenderanno alle pianure.

In dettaglio 3BMeteo.com prevede tra mercoledì e giovedì “piogge e rovesci dal Piemonte al Veneto”, fino alle pianure centro-settentrionali della Lombardia, “in ulteriore intensificazione nella notte successiva e in propagazione al Nordest, Liguria e centro-ovest Emilia”.

Nella giornata di giovedì piogge e temporali, anche con grandine, colpiranno “tra Centro Est Liguria, Lombardia, Triveneto”, per poi estendersi con più decisione a Toscana, Umbria, Marche. Meno interessate Lazio e Abruzzo.

Tra mercoledì e giovedì sui rilievi alpini si rivedrà la neve, ‘latitante’ in inverno. Oggi i fiocchi bianchi cadranno “a quote mediamente comprese tra i 1700/1800m in moderato calo dalla tarda serata” (iLMeteo.it). Le prime nevicate interessano Valle d'Aosta, Alpi piemontesi e lombarde, fino a tratti del settore dolomitico, “a partire dai 1600/1800m” (3Bmeteo.com). Dalla notte il fronte nevoso si propagherà ad Est, alimentato da aria fredda che determinerà un abbassamento delle temperature e conseguentemente della quota neve.

Si parla di precipitazioni anche intense tanto che nella serata di giovedì “sono attesi accumuli anche di 30/40cm su Dolomiti venete e Carnia oltre i 2000m, localmente superiori sul Tarvisiano”. Trenta i centimetri attesi “a Livigno, 10 a Madonna di Campiglio, 40/50 in Friuli VG sul Monte Zoncolan”. In Appennino fiocchi bianchi dai mille metri “sul settore tosco-emiliano, 1200/1300m tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo”.

Nel finesettimana non saremo liberi dal maltempo: un nuovo vortice ciclonico insisterà sull’Italia, in particolare sui settori centro-meridionali con “rovesci e possibili grandinate” (iLMeteo.it). E’ troppo presto per dare informazioni certe, vista la distanza temporale dagli eventi, ma i modelli matematici attualmente danno probabilità di neve in Appennino. Vediamo se ci saranno conferme a ridosso.