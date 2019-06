Torino, 22 giugno 2019 - Maltempo sull'Italia prima dell'ondata di caldo africano annunciata dalle previsioni meteo. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto ieri su Torino, temporali stanno colpendo Valle D'Aosta, Lombardia, gran parte del Triventeto e l'Emilia Romagna. E le piogge coinvolgono anche Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata. La tendenza è per un graduale peggioramento in giornata con elevato rischio di precipitazioni, possibili grandinate e allagamenti improvvisi, sempre nella fascia centro-settentrionale della penisola, tanto che la protezione civile ha diramato un'allerta meteo: in serata è atteso il miglioramento.

UOMO MORTO NEL TORINESE - I disagi maggiori si registrano finora nel Torinese: è stato ritrovato morto il 65enne che risultava disperso da ieri sera nella zona di Villarfocchiardo. Era uscito di casa per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi. Non era più rientrato in casa. Le ricerche delle squadre del soccorso alpino, guardia di finanza e carabinieri, iniziate ieri sono riprese questa mattina, finché i cani dell'unità cinofila non hanno individuato il corpo dell'uomo.

CONTA DANNI A TORINO - Sempre ieri, a San Mauro, il comune alle porte di Torino, un'auto e un furgone sono rimasti intrappolati nel sottopasso allagato della ex statale 11. I conducenti sono riusciti a mettersi in salvo. Conta dei danni a Torino città: in piazza Crispi due famiglie hanno dovuto lasciare l'appartamento per infiltrazioni d'acqua. La sede della Circoscrizione 7, in corso Vercelli risulta inagibile. Stessa cosa vale per la piscina Cecchi e per la bocciofila Fortino. Palazzo evacuato in corso Vigevano e traffico in tilt. Le previsioni di 3bMeteo stimano nuovi temporali nel primo pomeriggio di oggi.

Allerta meteo, ecco dove

Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un'allerta meteo per oggi, sabato 22 giugno, "arancione su alcuni settori della Lombardia (settentrionale ndr) e allerta gialla sulla Valle d’Aosta, sull’area settentrionale del Piemonte, sul restante territorio della Lombardia, sul Veneto, sull’Emilia-Romagna e sul versante costiero delle Marche".

⛈ Avviso di condizioni meteo avverse del #21giugno per pioggia e temporali al Nord. Leggi qui 👉 https://t.co/Zw01xCfkgP#protezionecivile pic.twitter.com/Ti9CCvgtn2 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 21 giugno 2019

ALLERTA GIALLA A MILANO - Il Comune di Milano ha disposto l' attivazione del Centro operativo comunale in via Drago, già a partire da ieri. La Protezione Civile comunale monitora i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e il radar per verificare eventuali superamenti dei livelli di sicurezza.

Meteo domani

La situazione andrà nettamente migliorando in serata. E da domani le previsioni meteo preannunciano il ritorno dell'anticlone su tutto il Paese che lascerà spazio solo a qualche temporale isolato sui rilievi. Non è altro che il preludio "dell'onda calda di estrazione algerina - scrive il sito 3bMeteo - che darà luogo a un sensibile aumento delle temperature (si sfioreranno i 40 gradi ndr) nei giorni successivi". Bel tempo, dunque, ma occhio all'afa.