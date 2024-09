Burrasca di fine estate, quando arriva e quanto dura. Attese pioggia e grandine

Roma, 3 settembre 2024 – Quando arriva la burrasca di fine estate? E davvero è finito il caldo africano con il suo seguito di notti tropicali? Lo abbiamo chiesto a Manuel Mazzoleni di 3BMeteo. Ecco le sue spiegazioni.

Quando arriva la burrasca di fine estate?

"La burrasca di fine estate si avvicina già domani mercoledì 4 settembre – chiarisce il meteorologo -. Le prime avvisaglie si avranno a partire dal tardo pomeriggio-prime ore serali, sulle Alpi occidentali e anche in Val Padana. Giovedì il maltempo si estende in maniera decisa su tutto il Centro-Nord, con temporali di forte intensità, locali grandinate e colpi di vento”. Una coda di questi fenomeni “riuscirà a raggiungere anche il basso versante tirrenico, tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Toscana, Umbria e alto Lazio saranno tra le zone più papabili per la grandine. Ma il grosso della burrasca resterà concentrato al Centro-Nord.

La mappa delle previsioni meteo

Le temperature che ci aspettano

Sempre da giovedì, è la previsione di Mazzoleni, “si registrerà un deciso calo di temperature, come minimo di 5-6 gradi”.

Quanto dura la burrasca?

Già a fine giornata, giovedì, avverte l’esperto, la situazione “migliorerà a Nord-Ovest e sul versante tirrenico. Venerdì mattina gli ultimi fenomeni si attarderanno nell’estremo Nord-Est".

Torna il caldo africano?

Ma poi tornerà il caldo africano? “No – esclude Mazzoleni -. Da domenica e poi con l’inizio della prossima settimana è attesa una seconda perturbazione, quindi ci aspettano n uove piogge e temporali”.

L’estate è finita?

Ma l’estate non è ancora finita del tutto, avvisa il meteorologo. “Diciamo così, si è allentata, è tornata nei ranghi di quel che dovrebbe essere.

Le temperature dal fine settimana al Centro-Nord saranno sotto i 30 gradi, solo al Sud si potrà andare oltre quel valore e raggiungere anche i 35 gradi. Sabato al Nord avremo tra i 26 e i 28 gradi, domenica e lunedì si arriverà a fatica a 22-25”.

Come si toglie il caldo in casa?

Quindi abbiamo detto addio alle fastidiose notti tropicali. E per togliere la cappa di caldo rimasta ‘imprigionata’ tra le pareti di casa, un buon accorgimento, suggerisce Mazzoleni, è quello di “areare il più possibile le stanze, aprendo le finestre la mattina presto e richiudendole a metà mattinata”.