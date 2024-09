Maltempo, due bombe d’acqua su Roma. Strade allagate, alberi caduti e traffico in tilt

Roma, 3 settembre 2024 – Due bombe d'acqua si sono abbattute oggi su Roma. La prima, poco dopo mezzogiorno, ha colpito per pochi minuti il centro della Capitale creando molti disagi agli automobilisti. Su via della Giuliana, vicino al Vaticano nel quartiere Prati, la strada è stata invasa dai rami caduti dagli alberi per la bufera. I turisti, molti in calzoncini e maniche corte, hanno cercato rifugio nei bar mentre le auto hanno rallentato e hanno usato le quattro frecce su viale delle Mura Vaticane. In alcuni casi l'acqua è arrivata fino all'altezza delle portiere delle macchine.

Impalcatura crollata per maltempo a Roma

Due nubifragi in poche ore

Il secondo violento acquazzone con forti raffiche di vento è arrivato intorno alle 17. I maggiori disagi si sono verificati nel quadrante est della Capitale e nel centro cittadino. Alberi e rami caduti hanno interessato il quartiere Prati, via dell'Acqua Bulicante, via della Stazione Prenestina e via di Tor Bella Monaca, altezza GRA. In via Ottaviano – come si vede nei filmati su Instagram – alcune grate del cantiere per i lavori del Giubileo sono state abbattute dal vento.

Crolla impalcatura al Circo Massimo, allagato ospedale

In via del Circo Massimo, altezza piazzale Ugo la Malfa, pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per mettere in sicurezza la strada a seguito della caduta di due grossi alberi. Per cause in corso di accertamento è crollata parzialmente l’impalcatura di una tribuna all'interno del Circo Mass imo. Altre pattuglie sono intervenute per chiusure momentanee e servizi di viabilità a causa di allagamenti che si sono verificati in via Siculiana, via Casilina altezza Borghesiana, via di Tor Bella Monaca, altezza via Casilina e in via Prenestina, altezza via Palmiro Togliatti. Da segnalare poi che anche l'ospedale Santo Spirito ha subito allagamenti.