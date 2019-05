Palermo, 29 maggio 2019 - Si intravede l'estate. Ancora 24-48 ore di intenso maltempo, poi un ribaltone con l'arrivo dell'alta pressione. Ci sarà quindi finalmente - secondo le previsioni meteo disponibili - l'opportunità di andare in spiaggia ma, ennesima follia di maggio, più al Nord che al Sud. Insomma, per il momento sarà bel tempo, ma alcune regioni saranno escluse. "La prolungata sequenza di ondate di maltempo che hanno interessato l'Italia nel mese di maggio dopo aver raggiunto l'apice nelle scorse ore inizierà una graduale attenuazione". I meteorologi di 3bmeteo.com, in una nota, spiegano che "l'alta pressione delle Azzorre si allungherà verso l'Italia nei prossimi giorni aprendo una fase più stabile e dai connotati estivi ma - sottolineano - non per tutti".

Intanto resta l'allerta rossa in Emilia

Forte maltempo fino a giovedì

"La circolazione di bassa pressione - secondo i meteorologi - continuerà ancora ad insistere per qualche giorno sul Mediterraneo, alimentata da apporti di aria fresca dal Nord Atlantico. Oggi il maltempo interesserà soprattutto il Nord Est e le regioni del Centro con piogge e temporali, localmente intensi tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio". Giovedì 30 maggio "la perturbazione coinvolgerà soprattutto il Centro e parte del Sud, specie le aree interne. Al Nord e sulla Sardegna invece si faranno largo i primi segnali del miglioramento per merito dell'anticiclone delle Azzorre che si allungherà verso il Mediterraneo; si aprirà così una fase dai connotati più estivi, con temperature in netta ripresa. Tuttavia la rimonta dell'anticiclone sarà parziale e interesserà soprattutto le regioni centro settentrionali. Il Sud invece risentirà di una blanda bassa pressione sui Balcani con qualche acquazzone che insisterà a carattere irregolare sino al weekend, più probabile a ridosso dell'Appennino ma nono solo, in un contesto termico ancora fresco per il periodo".

Domani Centrosud nel mirino 🔫 di nuovi temporali, mentre migliora al Nord#meteohttps://t.co/l35wVp3VBY — 3B Meteo (@3BMeteo) 29 maggio 2019

Temperature alte e sole nel weekend: ecco dove

3bmeteo.com ribadisce: "Le temperature, dopo la lunga sfilza di giornate sotto media, torneranno ad aumentare e si porteranno sopra la media del periodo dal week-end al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con massime fino a 26-28 gradi in particolare le aree interne del Nord Ovest ma con qualche picco vicino ai 30 gradi sui fondovalle alpini, specie occidentali. Rimarranno invece ancora un po' sotto la media sul medio Adriatico e al Meridione fino ad inizio della nuova settimana per via della ventilazione in prevalenza settentrionale". Anche ilMeteo.it afferma che nel prossimo fine settimane le temperature si alzeranno di oltre 10 gradi, raggiungendo in alcune città il picco di 32. "Da venerdì - spiega il team del sito - l'anticiclone delle Azzorre si estenderà su buona parte dell'Europa Occidentale. Per questo motivo anche sul nostro Paese ci aspettiamo condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate con le temperature previste in deciso aumento. Sabato, in particolare sulle Regioni del Centro Nord ci saranno sole e caldo, con punte massime di 28-30 gradi nelle principali città di pianura.

Meteo, come sarà giugno?

Si apre quindi una fase calda? Per Antonio Sanò, direttore del sito, "la presenza dell'alta pressione sembra farsi sempre più decisa, apportando all'Italia un continuo riscaldamento con temperature che raggiungeranno valori tipici dell'estate e comunque sopra la media del periodo di 2-4 gradi. Il mese di giugno, quindi, potrebbe essere caratterizzato da un clima decisamente caldo e con rapidi passaggi perturbati segnatamente al Nord".

#Meteo: #GIUGNO 2019, SUBITO ANTICICLONE ad oltre i 30°C. Ecco QUANTO durerà e le PROIEZIONI per tutto il MESE #29maggio https://t.co/ydny3ktwja pic.twitter.com/e7Vd22iCiW — IL METEO.it (@ilmeteoit) 29 maggio 2019