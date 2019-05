Roma, 30 maggio 2019 - Diciamolo con cautela, ma a quanto pare siamo usciti dal tunnel di freddo pioggia e maltempo. Come già anticipato, le previsioni meteo per domani, venerdì 31 maggio, e tutto il weekend, sono davvero buone. Finalmente un fine settimana da gite fuori porta, praticamente in tutta Italia. Le temperature saranno decisamente primaverili, o addirittura estive. Secondo gli esperti de iLMeteo.it avremo una "escalation del caldo" e "scoppierà l'estate". Previsioni simili anche secondo 3BMeteo.

Il merito del bel tempo va all'Anticiclone delle Azzorre, che dopo un lungo periodo di inattività sul Mediterraneo si riaffaccia nel bacino e prepara l'Italia all'inizio dell'Estate meteorologica. Nei prossimi giorni dovremmo assistere a temperature in netto rialzo, con differenze anche di 15°C tra oggi e il weekend. Le prime regioni accarezzate dal caldo saranno quelle settentrionali e centrali, Sardegna compresa. Solo alcune zone adriatiche e l'estremo sud risentiranno degli ultimi strascichi della circolazione ciclonica di questi giorni, con qualche piovasco in serata e temperature più fresche. Ma l'Italia sembra davvero uscita dal tunnel del brutto tempo.

Previsioni del tempo di venerdì 31 maggio

Nord Ovest

Un venerdì di bel tempo generalizzato e cielo con poche nubi per tutta la giornata nel Nord Ovest. Solo nel pomeriggio qualche nuvola si affaccerà nelle zone dei rilievi alpini, ma senza scatenare i piovaschi dei giorni scorsi. Le temperature sono in netto aumento, con 26° di massima a Torino e Milano.



Nord Est

Stessa situazione del Nord Ovest, con una bella giornata da mattina a sera e cielo limpido. Nelle zone montuose ci sono ancora nubi di passaggio ma senza conseguenze. Sole sulla Romagna e la costa adriatica. Il clima si mantiene piacevole, con 22° a Venezia e 21° a Bologna.



Centro

Il sole splende sulla Toscana, prima regione a risentire dell'influenza dell'Anticiclone delle Azzorre. Qualche nube sul basso Lazio e sulle Marche fra la tarda mattinata e il pomeriggio, con rischi di piogge sparse. Cielo limpido nelle aree appenniniche. 24° a Firenze e 23° a Roma.



Sud e Isole

L'estate non si affaccia ancora al Sud: Calabria, Basilicata e Puglia meridionale vedranno ancora temporali soprattutto nel pomeriggio, ma con schiarite in serata. Bel tempo nel resto del meridione, con un po' di vento sulle coste e temperature miti: 20° a Bari e a Palermo.

Le previsioni per il weekend

Temperature estive, sicuramente sopra la media, al Nord. Più fresco mano a mano che si scende lungo la Penisola, ma in generale il sole dominerà sull'Italia per tutto il weekend, come spiega 3bmeteo.com. Domenica al Nord attese massime fino a 30°, al Centro fino a 27° e al Sud fino a 22°, grazie all'alta pressione subtropicale che raggiungerà il nostro Paese. Dal clima autunnale si passa nel giro di poche ore a quello estivo, ribadisce ilmeteo.it. Un primo assaggio dell'estate, che scoppierà ufficialmente la prossima settimana, con il caldo in aumento in tutta Italia.