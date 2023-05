Vestirsi per un colloquio di lavoro, come avere un look impeccabile

La prima impressione è quella che conta. L’affermazione è opinabile, certo, ma nel caso di un colloquio di lavoro effettivamente l’impatto visivo e l’approccio di una candidata e di un candidato possono rivelarsi, a seconda dei casi, degli assi vincenti o degli elementi controproducenti. Sapere come vestirsi per un colloquio è importante perché situazioni come queste sono le stesse in cui, smentendo il famoso vecchio e adagio, l’abito… può fare il monaco. Se si desidera ottenere un lavoro, è bene curare la propria immagine e presentarsi nei modi più adeguati.

Ordine e pulizia

Un’indicazione di massima su come vestirsi per un colloquio è quella di puntare su un aspetto che trasmetta all’interlocutore ordine, serietà e professionalità: così difficilmente si sbaglia. Meglio scegliere abbigliamento e accessori che ti facciano sentire a tuo agio. I capi che indossi devono essere puliti e stirati.

Il contesto

Nel dubbio, è sempre preferibile uno stile semplice, che non dia troppo nell’occhio. Certo è bene adeguarsi al contesto. Se è un ambiente di lavoro informale, è meglio puntare sul casual. Se invece si tratta di un’azienda o un gruppo di lavoro molto formale, aggiungere qualche tocco chic ed elegante, senza eccedere, potrebbe essere un punto a favore. Se il contatto tra te e l’impresa è avvenuto dopo una tua candidatura spontanea, probabilmente hai già un’idea di quel che ti aspetta. Altrimenti, se si tratta di una realtà che dispone di un sito web e di canali social, come ormai accade nella grande maggioranza dei casi, puoi fare un giro online per capire meglio il da farsi.

Look informale

Se si ha a che fare con una startup o un’azienda creativa e informale, un paio di jeans e una giacca vanno bene sia per lui che per lei. Magari sono da evitare, rispettivamente, giacca e tacchi alti. Meglio giocare con accessori colorati come un fazzoletto nel taschino, foulard, cintura – se il resto dell’outfit è in tinta unita – e indossare sneakers o scarpe chiuse e basse.

Look formale

Se si sta cercando di entrare in un contesto formale, è bene curare un po’ di più il proprio aspetto. Nel caso di una donna, si può indossare un tailleur o una camicia con gonna e pantalone, rifinita da una giacca. Meglio lasciare nell’armadio décolleté fetish, stivaletti e sandali gioiello e non truccarsi eccessivamente. Per un uomo, andrebbe bene un abito scuro, una camicia bianca e una cravatta minimal in tinta unita, con calzature come i mocassini, ben lucidati. I colori dell’outfit da prediligere sono il blu, il grigio e il nero, classici intramontabili sempre attuali e consoni a qualunque contesto lavorativo, anche nella bella stagione, ma con tessuti ovviamente più leggeri e traspiranti.

Colloquio online

Ormai è sempre più comune che le aziende, per ottimizzare tempi e risorse, propongano colloqui online, da effettuare su Skype, su Zoom o su piattaforme analoghe. In questi casi un suggerimento in merito a come vestirsi per un colloquio di lavoro via webcam è quello di optare per nuance chiare e neutre in tinta unita. I colori scuri tendono ad appesantire l’immagine in video. Righe, pois, quadretti e stampe la rendono meno nitida. Occhio alla parete che fa da sfondo: meglio non vestirsi nella stessa nuance per non sembrare un “blocco unico”!