Un’idea di femminilità fatta di fiori e seta

Sempre più visionario per le sublimi sete, lo stilista francese Pierre-Louis Mascia si ispira alle pagine del libro ’Voyage autour de mon jardin’ di Alphonse Karr per estendere alla sua creatività la riflessione sul senso della vita e sulla bellezza di ciò che ci circonda. Il tema della Natura torna protagonista nella collezione presentata a Palazzo Isimbardi, invito a una visione più dolce e sostenibile del nostro mondo attraverso tanti fiori che pare di sentirne il profumo sfiorando con le mani le sue sete. Lanciato nel 2007, questo marchio di lusso iniziò col creare borse per poi espandersi alla produzione di coperte, piccoli accessori e maglie. Ispirandosi ad artisti sia moderni che del passato, le stampe esclusive sono un favoloso mix di riferimenti antichi e nuovi. Famose le sue sciarpe e i foulard con stampe su seta e misto cachemire.

E.D.