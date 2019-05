Roma, 9 maggio 2019 - Domani, venerdì 10 maggio, esce in streaming su Netflix la prima stagione della serie TV drammatica 'The Society', ispirata al romanzo 'Il signore delle mosche' e storia del tentativo di un gruppo di giovani di autogovernarsi dopo che tutti gli adulti sono misteriosamente scomparsi.



THE SOCIETY, LA SERIE TV

Gli episodi di 'The Society' sono stati scritti dallo sceneggiatore Christopher Keyser, famoso soprattutto come autore della serie TV drammatica 'Party of Five', e sono stati diretti dal regista Marc Webb ('500 giorni insieme' e 'Crazy Ex-Girlfriend').



IL SIGNORE DELLE MOSCHE

A nutrire il loro lavoro c'è uno dei romanzi più famosi al mondo, pubblicato nel 1954 e scritto dall'inglese William Golding (successivamente insignito del Premio Nobel per la letteratura). Il libro è stato adattato due volte per il grande schermo, una nel 1963 (per la regia di Peter Brook) e una nel 1990 (regista: Harry Hook). Ha anche ispirato una canzone della band Iron Maiden, uscita nel 1995.



LA TRAMA

Un gruppo di adolescenti benestanti viene misteriosamente trasportato in una riproduzione fedele della loro cittadina del New England: è tutto uguale a ciò che conoscono, solo che non ci sono genitori e adulti. Mentre cercano di capire cos'è successo, diventa necessario organizzarsi e stabilire un certo grado di ordine sociale: lo scopo è nobile, cioè sopravvivere e tornare a casa, ma viene ostacolato da fragili alleanze e tensioni crescenti.



COM'È 'THE SOCIETY', LE RECENSIONI

Alcuni critici statunitensi hanno potuto guardare in anteprima la serie TV e hanno decretato che non è male, ma poteva essere meglio: l'accusa principale è che introduce troppi personaggi, senza riuscire a gestirli, e che rende troppo ingombranti i classici problemi degli adolescenti, diluendo il ragionamento distopico sulla possibilità di un autogoverno. Niente però che abbia rovinato la visione, perché in media si registra un certo grado di soddisfazione: nel contempo, è comunque chiaro che 'The Society' non ha sfruttato tutte le proprie potenzialità.



COME GUARDARE LA SERIE TV

La prima stagione è composta da dieci episodi che durano circa un'ora l'uno e che Netflix giudica adatti ad abbonati che abbiano compiuto almeno quattordici anni. Per vederli basterà attendere domani, quando saranno pubblicati nel catalogo in streaming, lasciando agli spettatori la facoltà di scegliere come e quando guardarli.



