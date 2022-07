Tartarughe, nuovo ospedale di Legambiente. Liberata Life, testuggine con il satellitare

Roma, 25 luglio 2022 - Nuovo ospedale per le tartatughe marine di Legambiente. L'inaugurazione questa mattina a Manfredonia.

Sono oltre 1.600 le tartarughe marine curate e rilasciate in natura negli ultimi 10 anni e ora sarà possibile fare ancora di più e meglio. Il nuovo centro per il recupero delle tartarughe marine di Legambiente è stato inaugurato oggi a Manfredonia con una piccola cerimonia. Più grande e confortevole, moderno e tecnologicamente avanzato, il nuovo ‘ospedale’ per la cura di questi splendidi animali a 360 gradi, diverrà anche polo didattico per le scuole, la comunità locale e i turisti con tante iniziative per scoprire il mondo delle tartarughe marine e più in generale l’ambiente e gli ecosistemi marini.