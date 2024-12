La vincitrice di X Factor 2024 è Mimì

Napoli, 5 dicembre 2024 – Il cielo è lombardo sopra Napoli. La brianzola Mimì vince X Factor 2024. Secondi i milanesi Les Votives, terzi i milanesi Patagarri, quarto posto per il veneto Lorenzo Salvetti. La finale di X Factor 2024 si è aperta con una coccola a cuore, anima e cervello: Robbie “Mamma mia quanto sei bravo e figo ancora oggi dopo decenni” Williams. Peccato per i migliaia di smartphone puntati a riprenderlo, ma purtroppo il momento in cui sarà “più importante viverlo che condividerlo”, parafrasando J-Ax e Fedez, sembra ancora lontano. E infatti Achille Lauro, uomo e artista particolarmente saggio, dal palco invita subito tutti a godersi il momento: “Teniamo i telefoni in tasca”. Altra “super ospite” è stata Paola Iezzi, che ha presentato il nuovo singolo ‘Club astronave’ e con la sorella Chiara ha cantato ‘Festival’, ‘Vamos a bailar’ e ‘Furore’. Poi è stata la volta di Gigi D’Alessio.

La serata si è articolata in tre manches: quella della “nuova cover”, quella del “Best of” e quella in cui i quattro finalisti ovvero i Patagarri, Mimì, Les Votives e Lorenzo Salvetti, hanno cantato per la seconda volta in questo talent show i loro brani inediti.

Nella prima manche i Patagarri hanno cantato ‘Cam-Caminì’ di Oreste Lionello, Tina Centi, Liliana Sorrentino e Sandro Acerbo, Mimì ‘Because the night’ di Patti Smith, i Les Votives ‘Someone like you’ di Adele e Lorenzo Salvetti ‘Cosa mi manchi a fare’ di Calcutta.

Seconda manche, quella del ‘Best of’: Mimì invece cantato le cover di ‘Figures’ di Jessie Reyez, ‘Mi sei scoppiato dentro al cuore’ di Mina e ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla. I Les Votives ‘You make me feel (Mighty real)’ di Sylvester, ‘Are you gonna be my girl’ dei Jet e ‘Sign of the times’ di Harry Styles. I Patagarri hanno portato sul palco ‘Stayin’ Alive’ dei Bee Gees, ‘Hey Pachuco’ dei Royal Crown Revue e ‘Summertimes’ di George Gerhwin ed Abbie Mitchell. Ha chiuso Lorenzo Salvetti con ‘Tango’ di Tananai, ‘Margherita’ di Riccardo Cocciante e ‘Me so’ mbriacato’ di Mannarino.

L’ultima frazione di gara è stata quella degli inediti: Lorenzo Salvetti con ‘Mille concerti’, i Patagarri con ‘Caravan’, Mimì con ‘Dove si va’ e i Les Votives con ‘Monster’.