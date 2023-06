Isola dei Famosi, la finale: eliminato, le polemiche e chi può vincere. Mazzoli sotto accusa

Grandi emozioni alla finale dell'Isola dei Famosi 2023. Una delle edizioni che hanno riscosso minor successo negli ultimi anni del surviving game di Canale 5 è arrivata all'ultima puntata. Sei finalisti si contendono il montepremi di 100mila euro.

I finalisti

Ad essere arrivati alla finale sono Marco Mazzoli, Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone, Cristina Scuccia e Alessandra Drusian. Quest'ultima quasi in incognito, visto che ha vissuto tutta la settimana sull'Ultima Spiaggia. Proprio la sua presenza è stata svelata agli altri naufraghi soltanto durante la serata finale.

L'eliminato

Hanno vissuto la settimana in nomination Luca Vetrone e Cristina Scuccia. Proprio quest'ultima è stata l'eliminata proprio a un passo dalla fine del programma. Quasi un plebiscito per salvare Luca Vetrone: il 67% dei voti è andato a lui.

Le polemiche

Inevitabile un ritorno sul presunto amore fra Helena Prestes e Carlo Motta. La modella brasiliana in studio è stata al centro di domande sul fidanzato. Tutto molto alla “volemose bene”. Insomma, credono in pochi a questa relazione, ma siccome è la finale nessuno ha intenzione di essere aggressivo. La sorpresa dello stesso Motta alla Prestes in studio era quotata meno della vittoria dello scudetto da parte del Napoli nelle ultime settimane. Helena Prestes, ma non solo: in diretta Marco Mazzoli dà della donna a Gian Maria Sainato, il quale replica piccato su Twitter. “Sono maschio e mi dovete chiamare con ‘lui’” scrive il modello, dopo che Marco Mazzoli aveva affermato: “Il naufrago segreto è una donna? Allora è Gian Maria”.

Il gioco infinito

Il primo gioco, ovvero il Ponte verso la vittoria, è di una noia assoluta. Tanto che cala anche un silenzio imbarazzante in studio. E a vincerlo è Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico è salvo. Ma manda al televoto flash Alessandra Drusian, la quale sceglie come “compagno di televoto” Luca Vetrone.