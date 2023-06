Finale Isola dei Famosi: i favoriti, chi rischia e cosa si vince

La finale dell'Isola dei Famosi 2023 vede oggi, lunedì 19 giugno, sei naufraghi a contendersi la vittoria. Un'edizione decisamente sottotono del surviving game di Canale 5 un po' per il cast - francamente deludente - e un po' per gli opinionisti - Enrico Papi del tutto inadatto, Vladimir Luxuria politicamente corretta sino allo sfinimento -, ma anche un po' per la conduttrice Ilary Blasi che non è sembrata particolarmente desiderosa di condurre il programma. Chi vincerà l'Isola dei Famosi 2023?

I nominati

A rischio eliminazione a un passo dalla conclusione del programma ci sono Luca Vetrone e Cristina Scuccia. Quest'ultima non sta riscuotendo grande simpatia fra il pubblico, anche e soprattutto dopo le accuse di Corinne Clery di essere una grande stratega e di star giocando per indirizzare il programma a proprio favore, e quindi potrebbe essere l'eliminata.

Il naufrago segreto

Sull'Ultima Spiaggia c'è Alessandra Drusian, la quale potrebbe rientrare in gioco scompaginando un po' le carte. Nessun naufrago sa della sua presenza, anche se qualcuno lo sospetta.

I finalisti

I finalisti sono sei. Oltre ad Alessandra Drusian, ad essere arrivati in finale all'Isola dei Famosi 2023 sono Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa e Marco Mazzoli.

Cosa vince chi vince l'Isola dei Famosi

Il montepremi per chi vince l'Isola dei Famosi è di 100mila euro. Oltre al cachet che già viene elargito a ogni partecipante. Ogni naufrago ha un contratto su base settimanale: più si rimane all'interno del surviving game e più lo "stipendio" è alto. Ognuno, per il proprio contratto. Che dipende, inevitabilmente, anche e soprattutto dalla popolarità del naufrago in questione.

Chi può vincere

Favoriti d'obbligo alla vittoria finale sono Pamela Camassa e Marco Mazzoli, con la prima un pizzico in vantaggio rispetto al secondo. Anche perché Mazzoli si è reso protagonista spesso di discussioni poco edificanti con altri naufraghi - come Fabio Ricci, Helena Prestes e Gian Maria Sainato -, mentre Pamela Camassa è sempre stato un po' più pacata.