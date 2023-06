Isola dei Famosi 2023, chi sono i sei finalisti rimasti in gara

Roma, 17 giugno 2023 – Dopo 72 giorni di sofferenze, digiuni e prove, sono sei i naufraghi finalisti dell’Isola dei Famosi. Oltre a Pamela Camassa, che si era accaparrata un posto in finale già dalla scorsa settimana, si contenderanno il titolo della vittoria Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero (che è anche il leader della serata), l'ex suora Cristina Scuccia e Alessandra Drusian dei Jalisse, ripescata con il televoto dall’ultima spiaggia. Sono “i veri eroi” del reality, come li ha definiti Ilary Blasi per tutta la puntata di ieri sera: gli ultimi sopravvissuti che nella finalissima di lunedì 19 giugno si giocheranno il tutto per tutto pur di aggiudicarsi il titolo di campione (o campionessa) dell’Isola dei Famosi 2023. Tra i colpi di scena, la dichiarazione d’amore di Cristina e il ritiro a sopresa di Gian Maria Sainato, che rinuncia a un possibile ripescaggio per tornare in Italia: “Mi manca la mamma, ho tanta fame”. Ecco cosa è successo nella penultima puntata del 16 giugno: eliminati, prove e i temuti baci di Giuda in Honduras.

Chi sono i sei finalisti

Pamela è la prima finalista, il suo posto nell’ultima puntata è stato conquistato già prima di iniziare la puntata. Insieme a lei, rivedremo nella prossima tappa di lunedì 19 giugno, l’ultima puntata della stagione, altri cinque naufraghi. Il secondo finalista è Luca Vetrone. Dopo una gara sospesa sull’acqua, il terzo finalista è Marco Mazzoni, al quale si aggiunge l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, ribattezzato Lo-Cifero, il quarto concorrente ad andare in finale. L’ultima naufraga a salvarsi dalle difficili prove e dalla tagliola del televoto è Cristina Scuccia, quinta finalista dell’Isola dei Famosi 2023. Alla squadra di agguerriti ‘sopravvissuti’ si è aggiunta Alessandra, ripescata dall’ultima spiaggia con il televoto del pubblico a casa.

Eliminati: chi deve abbandonare l’isola?

Prima eliminazione: il pubblico da casa sceglie di fare uscire Helena Prestes e salva Gian Maria Sainato, entrambi finiti in nomination. L’eliminazione di Helena rischia di ribaltare gli equilibri nella Tana dei Serpenti, intanto vola verso l'ultima spiaggia dove raggiungerà l'esiliala Nathaly Caldonazzo. Ma il pubblico con il televoto flash la rispedisce in Italia senza colpo ferire: il 71% dei votanti la vuole fuori dall’Isola. Alla fine Gian Maria non ce la fa e torna dritto in Italia insieme a Nathaly. Per loro, si infrange il sogno della vittoria.

Prova del leader: chi ha vinto l’ultima immunità

L’ultima prova della serata è stata la più importante, quella che dà diritto all’immunità fino al traguardo. Al grido del ‘filo di Arianna’, i quattro naufraghi hanno dovuto superare un percorso ad ostacoli, sbrogliando un lungo filo giallo per non farsi bloccare. Dopo la vasca di fango, il traguardo: ha vinto Andrea Lo Cicero, il nuovo leader dell’Isola dei Famosi.

“È la serata degli eroi”. Chi farà un passo verso la gloria?

“È la serata degli eroi: solo quattro di voi finirà in finale”. È iniziata con un “ultimo applauso a Silvio Berlusconi” la semifinale dell’Isola dei Famosi, spostata a venerdì 16 giugno per lasciare spazio agli speciali sulla morte del patron di Mediaset. “So che non si perdeva una puntata”, ha detto Ilari Blasi prima di dare il via alla gara. Quando la notizia della morte ha raggiunto l’isola, Helena Prestes, è scoppiata in lacrime e ha preferito stare da sola per elaborare la notizia. Lutto anche nella produzione del programma, ieri mattina è mancato uno dei collaboratori dello staff. I super favoriti per la vittoria della finalissima sono Marco Mazzoli e Pamela Camassa. Ultima nomination per Luca, che trascina con sé anche Cristina. Aperto il televoto, lunedì il verdetto del naufrago che si salverà per la gara finale.

La dichiarazione d’amore dell'ex suora

“All'inizio era amore e odio, abbiamo iniziato a parlare ed è successo. È una relazione che sta nascendo adesso, il dubbio è che sia ancora lì ad aspettarmi. È un sentimento bellissimo, ma che fatico ancora ad esternare”, ha detto in video l’ex suora Cristina Scuccia, diventata famosa per le sue doti canore esplose durante ‘The Voice’. E la dichiarazione ha inizio. “Ciao amore, come stai? Spero che tu abbia smesso di piangere, l’ultima volta non ci siamo lasciati benissimo. Volevano tenere tutto nascosto, ma non ce l’ho fatta: ti amo troppo”. È la dichiarazione d’amore lanciata attraverso una clip all’anonimo fidanzato (o fidanzata) di Cristina, l’ex suora che dopo aver lasciato il convento si è innamorata. Ma lui o lei non da dato segni di vita: non ha mandato in trasmissione nemmeno un messaggio. “Forse la persona non è pronta, non era previsto che ne parlassi. Mandami un segnale”. E il giallo dell’amore segreto di Cristina continua. Unico indizio sulla misteriosa identità del lui o la lei che ha trafitto il cuore di Cristina: “viviamo insieme con altra gente in casa”. Enrico Papi cerca di estorcerle l’identità – “Chiamalo col suo nome” – ma Cristina ha la bocca cucita.

Il cerchio del destino e il bacio di Giuda

“Coraggio e spirito di sacrificio contraddistingue gli eroi, Pamela devi affrontare il Cerchio del destino”, spiega Ilary Blasi. È Pamela a dover affrontare la difficile prova, il premio finale è un appetitoso menù da condividere con gli altri naufraghi. Ma in cambio della ghiotta cena, è mettere in discussione il posto da finalista. “Ho fatto un percorso difficile e ho lottato anche nelle prove, sincera fino alla fine: non metto in discussione il mio posto in finale”. Sfida respinta, Pamela è salva e va dritta in finale. Prima di lasciare l’isola, gli ultimi due eliminati della serata hanno la facoltà di penalizzare uno dei quattro naufraghi finalisti, spendendolo in nomination. Gian Maria dà il bacio di Giuda a Luca Vetrone, Alessandra sceglie Marco Mazzoli.

Cosa è successo nell’ultima settimana

Dopo settimane di scontri, Helena Prestes vive emarginata in una capanna solitaria. Marco Mazzoli le tende una mano, ma l’avvicinamento tra i due fa scattare i sospetti degli altri naufraghi, che temono una strategia a sorpresa per evitare l’eliminazione. Il gruppo è in rivolta, il clima è rovente: ormai tutti sono contro tutti. Marco alza l’asticella e provoca i compagni di avventura, lanciando agli avversari come un coltello nella schiena la parola “infame”. L’astio più forte è verso Andrea Lo Cicero, che non si fida del comportamento di Helena e Marco: “Io non faccio strategie, il mio comportamento non è mai cambiato”. Il gruppo dei naufraghi ha litigato “per un pezzo di cocco”, la fame e la stanchezza sta facendo vedere il lato debole dei concorrenti rimasti in gara.

Le accuse di Vladimir Luxuria

“Vuoi accarezzare Helena per graffiare Andrea. Consolando Helena, vuoi colpire ‘Papa’ Lo Cicero, come lo hai chiamato tu”. Ad accusare Marco di essere poco cristallino è stata Vladimir Luxuria, in diretta dallo studio di Canale 5. “Sentire una donna piangere mi ha fatto male al cuore, sono andato a consolarla come avrebbero fatto tutti”, ribatte piccato Marco alle accuse del gruppo. Poi Vladi bacchetta anche Helena: “Parlare del passato di una cosa così intima e importante per Cristina… l’hai fatta fuori dal vaso”, ha detto riferendosi alla scelta dell’ex suora di abbandonare i voti.

Cristina Vs Helena: amicizia in crisi

L’amicizia tra Helena e l’ex suora Cristina Scuccia è ormai incrinata. Si sono accusate a vicenda di “non avere valori e spessore”, come ha detto Cristina. “Helena si permette di giudicare me, senza conoscermi”, incalza l’ex suora, che ha anche detto la sua prima parolaccia da quando è sull’isola. “Cristina, la ex suora buona, ride di me”, chiude lapidaria Helena. “Ci può stare che non ci si capisca – continua l’ex protagonista del talent ‘The Voice’ – ma io non ho mai offeso sul passato e le scelte di vita fatte. Con Helena abbiamo iniziato questo percorso insieme, ma ora non mi fido più”. Helena le ha dato della bugiarda in diretta: “Prima mi sorride e poi cambia faccia”.

Le prove della serata

Il ‘Serpente honduregno’ è la prima prova della serata: è Luca Vetrone a tagliare la linea del traguardo della durissima gara sulla spiaggia rovente ed è quindi il secondo finalista dell’Isola dei Famosi. Luca ha innescato una catena umana per evitare l’eliminazione degli amici, scegliendo Cristina. Ogni naufrago ha salvato un compagno: Cristina ha scelto Alessandra, che a sua volta salva Marco; Mazzoli trascina Andrea per dimostrargli che non ha una strategia nascosta. Alla fine della catena è Gian Maria ad andare al televoto flash contro Alessandra Drusian dei Jalisse (scelta da Marco) e Cristina, penalizzata dalla quarta prova. E il pubblico mette una croce su Gian Maria e Alessandra: eliminati. La penultima finalista dell’Isola dei Famosi è Cristina.

Le sfide più difficili

Terza prova della palafitta: i naufraghi dovranno comporre un puzzle andandosi a prendere i pezzi sui ponti sospesi, in stile tibetano. Al fotofinish, il terzo finalista è Marco Mazzoni. A sfidarsi nella quarta prova d’accesso alla finale sono Lo Cicero e Cristina. È la Cuccagna honduregna: una prova di resistenza appesi a un palo, reso scivoloso dall’acqua dell’oceano. Sferzati dal vento, passa il turno Andrea diavoletto ‘Lo-Cifero’ (come lo hanno soprannominato in trasmissione), il quarto finalista della puntata.