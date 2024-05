The Real Housewives di Roma, stasera la terza puntata: anticipazioni sulla festa di compleanno di Camilla

Roma, 8 maggio 2024 - Stasera va in onda su Real Time, il terzo episodio The Real Housewives di Roma. Tutto è pronto per la festa di compleanno a tema surrealista di Camilla. Proseguono i racconti della vita quotidiana di Camilla, Nicoletta, Anadela, Teresa, Flora e Vanessa, le sei carismatiche casalinghe romane che raccontano la loro vita “fuori dal comune” dentro case di lusso nel cuore della Capitale. La serie regala scorci bellissimi di Roma tra intrighi, momenti esilaranti, discussioni turbolente e rivalità tra amiche. Gli ascolti? I primi due episodi andati in onda su Real Time l’1 maggio hanno coinvolto 230.000 spettatori (1.2%).

The Real Housewives di Roma, prima stagione

Gli episodi del docu-reality capitolino, cinque in totale, sono disponibili on demand su Discovery+ dal 24 aprile, mentre dal 1° maggio vanno in onda il mercoledì dalle 21.20 su Real Time.

Camilla Ancilotto, anticipa dettagli della sua festa di compleanno nel terzo episodio della serie The real housewives di Roma

Ecco un assaggio del terzo episodio che si intitola “Tanti auguri!”. E’ il compleanno di Camilla, ed è tutto pronto per una festa esclusiva con 650 invitati. “Riuscirò a reggere tutta questa emozione?”, confida la festeggiata alle amiche. E annuncia che “Ci saranno delle sorprese bellissime”. Gli invitati dovranno indossare abiti a tema “surrealista” e un’art director, collaboratrice di Camilla, stabilirà nel corso della serata il costume migliore. Il vincitore avrà in premio un’opera d’arte di Camilla. Nel corso della festa non mancheranno battibecchi e pettegolezzi al tavolo delle sei facoltose casalinghe romane.

Camilla Ancilotto, dona una sua opera alla charity dinner di Villa Miani a Roma

Nata a Roma, in una nobile famiglia Camilla Ancilotto è una contessa, ha radici scandinave e una verve da “romana doc”. Si definisce una “nobile non snob” e vive nella Capitale insieme alla sua famiglia. Di sé dice di essere una mamma orgogliosa e di avere due figli maschi, sottolineando: “Le mie opere più belle“. E l’arte è al centro del suo mondo. Un atelier nel centro di Roma, diplomata in Italia e specializzatasi in Fine Arts a New York, Camilla ha iniziato la sua carriera artistica creare opere in occasione della tesi di diploma finale, accostando una Venere all'immagine della pecora Dolly, che era stata clonata proprio in quel periodo. Oggi è un’artista apprezzata in Italia come all’estero dove espone tra Stati Uniti e Giappone. Nel 2012, la sua opera monumentale “Original Sin” è entrata a far parte della collezione permanente di sculture del Wolfson Campus del Miami Dade College. Nel 2013 ha partecipato alla 55esima Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia ospite del Padiglione della Repubblica Araba Siriana, e a diverse mostre personali: nel 2010 al Chiostro del Bramante, nel 2011 alla Ca'D'Oro di Miami e nello stesso anno alla prima Biennale di Scultura di Roma. Nel corso del 2020, l’opera “Ab Ovo” è stata presentata al Museo Carlo Bilotti nell’ambito della mostra “Infanzia Indimenticabile”. Nel 2021, la mostra itinerante “Bimbumbam”, che include le sue sculture “Ab Ovo”, è stata ospitata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. I suoi profili social sono un puzzle di viaggi e incontri d’arte in giro per il mondo

The Real Housewives di Roma è una produzione originale della FTM Entertainment di Fatma Ruffini, che lo ha realizzato per conto della Warner Bros Discovery. Il format, che usa il franchise Real Housewives concesso in licenza da NBC Universal, non è il primo realizzato in Italia. Nel 2021, infatti, il docureality era ambientato a Napoli e conquistò un buon successo di pubblico. La nuova edizione è sbarcata a Roma. La stagione romana, in cinque puntate, della durata di un’ora ciascuna, si può seguire su Real Time in prima serata.