The Real Housewives di Roma: tutto sulla nuova serie tv. Cast e dove vederla

Roma, 29 aprile 2024 – Dopo le edizioni napoletane, arriva la prima stagione di The Real Housewives di Roma, dal 1° maggio su Real Time. La serie racconta come vivono, cosa pensano, come si vestono, come passano il tempo tra cene esclusive, aperitivi negli esclusivi circoli sportivi sulle rive del Tevere, feste negli attici del centro storico della Capitale, sei facoltose e carismatiche casalinghe romane. Il nuovo nuovo docu-reality è il ritratto di un mondo di lusso e glamour, ma anche il racconto della disinibita quotidianità delle sei protagoniste tra amicizie, sfide e rivalità.

I primi due episodi in anteprima sono disponibili on demand su discovery+ dal 24 aprile, mentre da mercoledì 1° maggio il doppio appuntamento andrà in onda dalle ore 21.20 su Real Time.

Teresa, Anadela, Nicoletta, Camilla, Flora e Vanessa sono le sei facoltose signore pronte ad aprire le porte delle loro splendide abitazioni e a raccontare la Capitale del lusso sfrenato attraverso le loro stravaganti vite, tra champagne e bollicine, feste e famiglia. Eccole.

Teresa Bolognese

Teresa Bolognese, The real housewives di Roma

Teresa Bolognese, travolgente, esigente amante di outfit griffatissimi e colorati che abbina al collare del suo amato volpino ringhiante quando un estraneo non degno delle sue attenzioni entra nell'attico al centro di Roma, a via del Babuino.

Anadela Serra Visconti

Anadela Serra Visconti, The real housewives di Roma

Di nobili origini, Anadela Serra Visconti, è una donna medico estetico molto quotata e non c’è vip a Roma che non si fidi dei suoi ritocchini preziosi. Regina dei dancefloor di notte, di giorno la si può incontrare ai the con le amiche da Babington a piazza di Spagna.

Nicoletta Ricca

Nicoletta Ricca Benedettini, The real housewives di Roma

Nicoletta Ricca Benedettini vive tra Cortina d’inverno, la Sardegna in estate e nei mesi che restano a Roma, in zona piazza di Spagna. In pensione, dopo essere stata importante manager finanziaria degli anni 80 e 90, si diverte andando a teatro e ascoltando musica pop nel salotto stracolmo di opere d’arte.

Flora Pellino

Flora Pellino, The real housewives di Roma

Molto attiva sui social Flora Pellino è mamma di Ascanio di 13 anni e India di 7, e moglie di Germano con cui si è sposata, a sorpresa, alle Maldive. Nella sua giornata tipo, Flora si destreggia tra massaggi rilassanti, ritocchini estetici e boxe.

Camilla Ancilotto

Camilla Ancilotto, The real housewives di Roma

La contessa Camilla Ancilotto, artista di fama internazionale di origine scandinava, è una vera romana doc che impartisce ordini e consigli ai suoi assistenti mentre cerca di organizzare una sua mostra personale.

Vanessa Ciampa

Venessa Ciampa, The real housewives di Roma

Quando a Roma tramonta il sole e si vuole vivere una serata di divertimento sicuro, Vanessa Ciampa è una garanzia. La più affascinante ed esclusiva delle pierre di Roma. Vanessa è anche una mamma dal fisico scultoreo che frequenta uno dei più esclusivi circoli sportivi affacciati sul Lungotevere.

La prima stagione di The real housewives di Roma, cinque episodi da 60 minuti ciascuno, è realizzata da Ftm Entertainment di Fatma Ruffini per Warner Bros. Discovery. L'hashtag ufficiale è #therealhousewivesdiroma.