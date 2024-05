Chi è Incoronata Boccia, vicedirettrice del Tg1

Incoronata Boccia è la vicedirettrice del Tg1. Scopriamo meglio chi è l’ex conduttrice (anche) di Uno Mattina Weekly.

La carriera e la vita privata di Incoronata Boccia

Nata ad Abbasanta, in provincia di Oristano, all’inizio degli anni Ottanta, al termine delle scuole superiori sceglie di trasferirsi a Roma per seguire gli studi e completare la sua formazione in Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma. Si laurea iniziando poi a seguire sempre più la sua passione per il giornalismo.

Il suo debutto in televisione avviene sul Tg5 dove sostituisce il volto di punta del canale Mediaset, ovvero Enrico Mentana. Poco dopo, nel 2001, entra nella redazione del programma Rai “La vita in diretta”, ai tempi con Michele Cucuzza alla conduzione. Lì è inviata nei casi di cronaca. Sceglie poi di tornare alle origini, spostando la sua collaborazione con il Tg regionale, dapprima come inviata e poi come conduttrice. Ed è proprio in quell’ambiente che ottiene la sua prima nomina come vicecaporedattore.

Pochi anni fa, nel 2022, arriva alla conduzione del talk show “Uno mattina Weekly” accanto a Carolina Rey e a Fabio Gallo e inoltre collabora al programma radiofonico "Ben detto" per il quale cura e segue il tema del giorno legato ad attualità e politica.

Parallelamente ai suoi impegni legati al mondo del giornalismo e della televisione, Incoronata Boccia è anche docente presso l’Università Niccolò Cusano di Roma. La donna insegna nel corso di master in Comunicazione nella Pubblica amministrazione.

L’anno seguente, nel 2023, diventa vicedirettrice del Tg1 e conduce anche il programma Rai “100 anni di notizie”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la donna abita a Roma e ha un compagno, Ignazio Artizzu, giornalista anche lui e impegnato politicamente con Forza Italia. I due si sono sposati nel 2007 e hanno avuto due figli. Ha un profilo Instagram con oltre 4100 followers dove condivide spesso immagini e video legati alla sua professione televisiva.

Le polemiche dopo le parole pronunciate sull’aborto nel programma “Chesarà”

Nelle settimane scorse, Incoronata Boccia è finita al centro di polemiche e critiche dopo il suo intervento e le dichiarazioni rilasciate mentre era ospite del programma di Rai 3 condotta da Serena Bortone “Chesarà”. La donna, dopo aver premesso che avrebbe detto qualcosa di forte e specificando di non voler dare giudizi su scelte singole che riguardano ogni individuo, ha puntualizzato che, parlando di aborto, "stiamo scambiando un delitto per un diritto", si ha paura "di dire che è un omicidio". E ha anche voluto citare le parole di Madre Teresa di Calcutta a sostenere la sua tesi appena pronunciata.

Il commento della donna – vicedirettrice del Tg1 – è finito al centro di un vortice di accuse, a partire dal PD che ha definito “inaccettabile” quanto pronunciato dalla Boccia, in diretta tv, su Rai 3. E Chiara Braga, capogruppo della Camera, ha anche messo in discussione l’incarico come vicedirettrice del Tg1: “"Può ancora ricoprire quel ruolo - chi offende le donne e le leggi?".