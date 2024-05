Chi è Giada Desideri di “Un posto al sole”

Roma, 8 maggio 2024 – Da qualche giorno, il pubblico di “Un posto al sole” ha potuto rivedere un personaggio storico e amatissimo della soap opera, tornato sul set dopo vent’anni di assenza. Parliamo di Claudia Costa, interpretata da Giada Desideri.

Chi è Giada Desideri, la carriera e la vita privata dell’attrice

Fin dall’esordio con il primissimo episodio, trasmesso nel 1996, Claudia Costa era apparsa tra gli inquilini di Palazzo Palladini. Con il passare degli anni, aveva affrontato diverse difficoltà, inizialmente fingendosi ricca e figlia di industriali. Aveva avuto due storie importanti, una con Renato Poggi (quando era stata la sua amante) e quella più tormentata con Alberto Palladini. Tra loro era nata una forte storia di passione e contrasti che aveva permesso ai fan di scoprire le diverse sfumature del personaggio. Claudia Costa, poi, aveva anche passato un periodo complicato di solitudine che l’aveva portata a prostituirsi, per poi scegliere addirittura di prendere i voti dopo la morte del cugino a cui era legatissima. Nella storia, anni fa, Claudia e Alberto erano poi partiti insieme per l’Argentina ma lui era tornato, raccontando di essere stato abbandonato dalla donna. E, a distanza di anni, ecco riapparire anche la donna, nella vita dei nuovi (e vecchi) personaggi della soap opera. Giada Desideri è nata a Roma nel 1973 e inizia a lavorare fin da giovane grazie a Luigi Comencini nel film “Un ragazzo di Calabria”. In tv entra a far parte del cast della seconda stagione di “I ragazzi del muretto”. Dopo essere entrata nel cast fisso di “Un posto al sole” grazie al ruolo di Claudia, nel 1996, partecipa poi anche ad altre fiction come “Dio vede e provvede”, “Una donna per amico 2”, “Don Matteo” e i due capitoli di “Gente di mare”. Al cinema, invece, è stata scelta per pellicole come “Croce e delizia” di Luciano De Crescenzo, “L’anno mille” di Diego Febbraro e il più recente “Animanera” di Raffaele Verzillo, uscito nel 2008. A fine aprile, via social, aveva confermato il suo ritorno sul set di “Un posto al sole”, rivelando ai fan il suo ritorno con questo messaggio: “Sono felice ed emozionata di annunciare qualcosa che molti di voi probabilmente avevano già intuito: tornerò nel ruolo di Claudia in “Un Posto al Sole”. Tornare in questa famiglia è come ritrovare un rifugio sicuro e confortante. Non vedo l’ora di immergermi di nuovo nelle storie e nelle emozioni che fanno di “Un Posto al Sole” una serie così speciale. Grazie di cuore a ognuno di voi per il vostro sostegno costante e l’affetto dimostrato. Ci vediamo presto sullo schermo!” Sempre via Instagram, l’attrice ha dato vita ad un hashtag che usa spesso per accompagnare i suoi scatti e i video che pubblica: #megliocurvychefurby. Un modo ironico, intelligente e volutamente dissacrante per rispondere o replicare a chi commenta il peso di una persona o il tempo che, inesorabile, passa per tutti.

Nel 2013, Giada Desideri si è sposata con l’attore e doppiatore Luca Ward. I due si erano fidanzati nel 2006 e hanno avuto due figli, Lupo e Luna.