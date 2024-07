Temptation Island, seconda puntata: cosa è successo

Seconda puntata di Temptation Island 2024 e nuove emozioni, ma soprattutto nuova serie di video, una buona dose di scenate, una colonna sonora che ci fa volare e tutto il trash di cui avevamo bisogno.

Se nella prima puntata del reality show targato Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia i protagonisti assoluti, e del tutto negativi, erano stati Lino e Tony - quest'ultimo ha confessato di avere dentro di sè un Mister Hyde che viene fuori soprattutto, guardacaso, quando la fidanzata Jenny non è insieme a lui -, in questa seconda serata di Temptation Island 2024 è stato proprio Lino ad essere chiamato a una scelta di importanza capitale per la sua permanenza all'interno del programma.

In questa puntata, infatti, vediamo il ragazzo rifiutare per la seconda volta di partecipare al falò di confronto richiesto dalla fidanzata Alessia. La quale aveva già avanzato una prima richiesta, che Lino aveva però respinto. “Io continuerò a chiedere falò di confronto” afferma lei. Lui per tutta risposta fa festa e commenta: “Tre giorni due falò? Io così sto bene”.

Sull'Is Morus Relais pende anche la spada di Damocle della possibile squalifica di Jenny e Tony. Accadrà davvero? Per ora in merito ci sono soltanto indiscrezioni, in questa puntata si dovrebbe capire qualcosa in più in merito al destino della coppia che col proprio tasso di trash ci ha già fatto sognare.