Lino e Alessia settima coppia di Temptation Island 2024: è già cult

La settima coppia di Temptation Island 2024 arriva da Napoli. Alessia e Lino stanno insieme da quattro anni. E anche in questo caso il trash regna sovrano già dal promo, nel quale i due ovviamente parlano in dialetto napoletano.

"Sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da 4 anni. Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo" esordisce Alessia. E se queste sono le premesse della loro partecipazione all'interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia possiamo già aspettarci dinamiche ricche di trash.

"Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po' di libertà" ribatte Lino, dimostrando di avere intenzione di dare vita a dinamiche per nulla tranquille e rassicuranti per la fidanzata all'interno del programma.

Poi il botta a risposta cominciato da lei e proseguito con lui: "Non so se non capisce, se è scemo, non lo so. La fiducia si guadagna o la dai a chiunque?", "Una volta ho sbagliato, non è che mo questa cosa me la devi rinfacciare a vita".

E tutto questo è avvenuto soltanto durante il promo televisivo di Temptation Island 2024. Se il buongiorno si vede dal mattino, chissà cosa potrà succedere durante le puntate. La speranza è che Alessia e Lino non lascino il programma subito. Sarebbe un vero peccato per i cultori del trash.

Manca poco all'avvio del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi: la prima puntata è prevista per giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5. Sono sette le coppie ufficializzate attraverso i promo tv: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Gaia e Luca e quella composta da Alessia e Lino.