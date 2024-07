Temptation Island, pagelle terza puntata 11 luglio: tutti contro Tony, Lino riesce a litigare con la tentatrice

Ecco le pagelle della terza puntata di Temptation Island 2024: il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha riservato grandi sorprese anche durante la serata dell'11 luglio.

Tutti i fidanzati che danno del cretino a Tony: voto 92 minuti di applausi. E' la prima volta in tutte queste edizioni di Temptation Island in cui i "bro", gli "zio" e i "fra" danno contro in massa a uno dei colleghi fidanzati. Tonino caro, due domandine potresti fartele? "Ma che siamo nel feudalesimo?": io sto dando ragione anche a gente impresentabile ovvero a tutti gli altri fidanzati. Viene letteralmente deriso da Raul. Raga, riesce a far diventare intelligenti e sveglissimi tutti quanti.

Jenny: voto Ma ce la fai? Ora, passi che sei stata con quel troglodita di Tony per anni. Ma adesso direi che è ora di basta, come direbbe Maccio Capatonda. O ti serve altro? Ma scappa, datti alla macchia, cancellati dalla faccia della sua Terra.

Raul e Martina: voto "Lei dice amo' pure ai cani". Beh c'è da dire che si rispettano, si stimano, si considerano speciali l'un l'altra. Raul poi ha uno sguardino così sereno ogni volta in cui vede la fidanzata anche solo parlare con il tentatore Carlo che pare sia stato scritturato per il sequel di 'Shining'.

Siria e Matteo: voto Infatuire. Perfetto, anche stavolta l'italiano si è buttato dalla finestra. "Tu ti vai ad infatuire di una persona" dice lui dando in escandescenze. Lei non si dovrà infatuire, noi che sappiamo l'italiano siamo pronti a infartare.

Luca e Gaia: voto Ma cosa vuoi? Cosa? Cosa? Lui prima sostiene di avere diritto ad accoppiarsi con qualsiasi cosa respiri, compresa una sagoma di cartone con una bombola ad ossigeno accanto, e poi fa le piazzate a Gaia perché si è avvicinata al tentatore Jakub. Ma tutto a posto, zio? "Me ne fanno un milione di complimenti, io evito, sdevio". Ah tu "sdevii"? Povera maestra delle elementari, evidentemente ha avuto problemi di salute quando tu cercavi faticosamente di imparare l'italiano.

Alessia e Lino: voto Casting. Lui non ha molto capito che prima di sondare il terreno per relazioni con altre ragazze dovrebbe cercare di porre fine alla relazione con l’attuale fidanzata Alessia. E se continua a rifiutare i falò di confronto anticipato con lei, la situazione non si sblocca. Insomma, lui si sta facendo una bella vacanza. Poverine le tentatrici che hanno a che fare con lui. Ma d’altro canto, si sa: il lavoro è lavoro. Lino riesce a litigare persino con la tentatrice Maika. “Io sono single, tu no” tuona lei. Maika sei tutte noi.