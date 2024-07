Temptation Island, terza puntata: Tony rischia grosso, Luca si accorge di Gaia

La terza puntata di Temptation Island 2024, quella andata in onda giovedì 11 luglio, riserva sorprese, colpi di scena, urla, emozioni, sceneggiate degne delle peggiori soap opera turche e spagnole: insomma, il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha regalato la consueta buona dose di trash. Grazie Maria, grazie di esistere.

Jenny finalmente inizia a capire di essere da anni fidanzata con un uomo dell'età della pietra e quindi capisce, incredibilmente di non essere sbagliata. Lei vuole scegliere i vestiti che le piacciono, lui dà di matto ma non puoi farci nulla. E dice cose senza senso come: "Ha ragione, ma lei anche col pigiama sta bene". Dimostrando di non avere capito niente. Poi fa il geloso affermando: "Voglio proteggerla". Chiamate i soccorsi. L'aspetto più assurdo è che tutti gli altri fidanzati danno ragione a Jenny. La speranza di tutti è che Tony si ponga finalmente almeno un paio di domande. Invece ammette candidamente di aver tradito la fidanzata Jenny. E spera pure di farla franca.

Sulla graticola anche Martina, fidanzata di Raul, che si sta avvicinando al tentatore Carlo. Niente di che, ma Raul è imbufalito a prescindere. E si strugge come se avesse visto in diretta un lungometraggio di tradimenti da parte di lei. Raul, un pelo meno dai

. Si è passati poi a Matteo e Siria, una delle coppie più noiose e prevedibili di questa edizione. Lei non sa se è innamorata come prima e quindi decide di flirtare con il tentatore Simone. A posto così.

Luca e Gaia: lui nella puntata precedente aveva serenamente ammesso che alla fine accoppiarsi tipo coniglio con gente a caso essendo fidanzato è per lui normalissimo e adesso fa il risentito se lei si avvicina al tentatore Jakub. "Adesso si accende il demone" minaccia lui. Uh, che paura.

"Non te preoccupa', t'accid io appena te vedo": Alessia si dimostra benevola nei confronti del fidanzato, che già di per sè non sembra essere una cima all'interno del programma, Lino. "E' meglio che subito accetta il falò" urla Alessia. In realtà, per la sua incolumità è meglio di no. Il motivo scatenante di tutto sono le affermazioni di Lino con la tentatrice Maika: "Ma tu ti fidanzeresti con me?". La stessa Maika perde la brocca e litiga, giustamente, con Lino. Siamo all’assurdo, in un metaverso qualsiasi Lino si permette anche di fare il gradasso con l’unica poverina che gli dà retta. Che disagio.

La terza puntata di Temptation Island 2024 si chiude con la storia degli inutili personaggi Alex e Vittoria, che sono noiosi e piuttosto prevedibili. Ridateci Alessia e Lino, su. Alex sta costruendo una storia parallela con una tentatrice, Vittoria vorrebbe chiedere il falò di confronto anticipato ma la fanno riflettere anche i muri: Vittoria, ti serve questa vacanza di venti giorni. E infatti lei rinuncia, pur tra le lacrime e nella disperazione totale.