Temptation Island, Ludovica e Christian un mese dopo: sono tornati insieme?

Ludovica e Christian sono la prima coppia ad aver lasciato Temptation Island 2024. Nella seconda puntata il falò di confronto anticipato chiesto dal fidanzato ha portato a una loro uscita da single dal reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Cosa è successo un mese dopo? A mostrarlo, a differenza di quanto era successo nelle passate edizioni, è subito dopo Witty Tv. Al canale ufficiale di tutti i programmi di Maria De Filippi i due si sono raccontati.

"Quando siamo tornati, io e Christian ci siamo sentiti - racconta Ludovica a Witty Tv -. Oggi sono serena con me stessa, ho vissuto questa esperienza appieno. Sono stata tanto coraggiosa e tanto sincera con me stessa e nei confronti del rapporto che avevo con Christian. Penso di aver fatto la cosa giusta per il bene mio e suo. Ho dovuto cambiare casa, ho preso le mie cose da casa sua. Riparto da zero anche dal punto di vista lavorativo, però tutto questo mi dà soltanto più forza per quello che verrà. Immagino come si sia sentito lui guardando alcune immagini o comunque capendo che da parte mia non c'è quel sentimento che lui merita di avere. Lui merita di essere amato e merita tanto, ma non posso dargli io tutto questo".

Sotto accusa durante la seconda puntata di Temptation Island sono stati i suoi comportamenti con il tentatore Andrea: "Christian sa che sono una ragazza socievole, allegra, sa che mi diverto. Arrivata al falò, non ho avuto modo di avere un confronto con lui che è esattamente quello che era sempre successo. Vedo che lui spera in un ritorno. Come faceva in passato lo sta facendo anche adesso: non accetta il distacco da me".

E ora come sono i rapporti con il tentatore? "Io non ho rapporti con Andrea, ci siamo sentiti un paio di volte perché lui voleva sapere come stessi. E' stata una persona che ha dato valore a quei miei momenti all'interno del programma. Tutto qua".

"Ho creduto molto in questa relazione - racconta Christian -. Ci è voluto un po' di tempo per superare la delusione di quello che è successo all'interno del villaggio. Il dispiacere rimane perché speravo di uscirne più forte di prima. Se ho perdonato due volte un tradimento è perché amavo molto Ludovica. Ora provo a rifarmi una vita, a cercare di stare sereno e tranquillo. E' una persona a cui ho voluto bene e tenevo a sentire cosa lei avesse da dirmi. Mi aspettavo almeno delle scuse per il suo comportamento e anche in questo caso non sono rimasto contento delle sue parole, perché sembrava quasi che volesse giustificare quello che ha fatto e far passare tutto come una cosa innocua o leggera. Non ho idea di tornare con lei, la mia decisione l'ho presa e l'ho metabolizzata".