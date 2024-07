Temptation Island, pagelle seconda puntata: Luca, Tony e Lino imbarazzanti

Ecco le pagelle della seconda puntata di Temptation Island 2024 del 4 luglio, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che va in onda ogni giovedì sera sino a inizio agosto.

Lino e Alessia: voto Ma t'appost? Lei lo vorrebbe crocifisso in sala mensa, per parafrasare una celebre battuta di uno dei film di Fantozzi. "Sei scema tu che ci rimani insieme" le dice Martina, una delle ragazze in villaggio con lei. Ecco appunto. Alessia chiede il secondo falò di confronto anticipato, Lino rifiuta e torna nel suo villaggio facendo festa e sostenendo di trovarsi bene così. Ah, ovviamente si avvicina a una serie di tentatrici. Insomma, ha capito tutto. Lui e il premio Nobel Renato Dulbecco li vedo proprio sullo stesso piano quanto ad acume. Quando fa la motivatrice delle altre ragazze, Alessia diventa un Walter Nudo quasi ragionevole.

Raul e Martina: voto "Sono confidenziale”. Lui è calmo quanto me negli anni della Juventus di Gigi Maifredi. Lei non sa l'italiano - "Sono confidenziale" - e punta il dito contro di lui perché lui quando litigano la blocca su WhatsApp. Solo io in tutta questa spiegazione vedo un rapporto che non deve esistere neanche fra adolescemi di tredici anni? "Nei video ho visto cose intime, ho visto dei baci in testa": Raul, ma fai la pubblicità del Pantene? "Questo è il pezzo mio preferito"? "Frate', ma l'hai visto un maschio come me? Uno che porta rispetto come faccio io? A me me frega un ca..., io non la voglio più": scusate ma qualcuno ha capito qualcosa di questo discorso del frastornato Raul?

Jenny e Tony: voto Ma è o’ vero?. Tony è talmente concentrato sulla propria vita di coppia da essere felicione di non avere video di Jenny da vedere e da decidere di organizzare una festa nel villaggio dei ragazzi con le tentatrici. "Ora ci arrivo morto a casa": no, tesoro, peggio. Ci arrivi con tutta Italia che ha visto quante scimmie di pongo hai nel cranio. Per quello che stai facendo vedere nel programma eh, sia chiaro.

Siria e Matteo: voto All'arrembaggio. "Ho perso peso e ho esigenze diverse". Ah giusto, il ragionamento di lei non fa una piega. "Non so se voglio stare ancora con lui, non gliel'avevo detto": ops. "Sono tutti bei ragazzi nel villaggio, metterò alla prova tutto quanto": un amore forte, duraturo e maturo. A parte questi ragionamenti, la posizione di Siria è del tutto comprensibile: si vede diversa, vede il mondo in un altro modo, mentre il fidanzato vede solo la Playstation. Bene, ma non benissimo. Matteo che si fa dare lezioni da Raul è già un cult. E il problema è che Raul ha pure ragione. In due minuti Matteo svela di essere stato vittima di bullismo da piccolo e di essere finalmente se stesso, oltre a volersi riprendere la fidanzata Siria. Insomma, una riscossa che neanche i Goonies.

Gaia e Luca: voto Ah c'ha pure il bisogno fisiologico e naturale. Lui rivela di aver tradito più volte la fidanzata. Lui tradisce per bisogno fisiologico e naturale. "Magari di una ragazza mi può piacere il taglio degli occhi, di un'altra la forma fisica, possono essere mille le sfaccettature". Quella principale è: basta che respiri. Legatelo, imbavagliatelo e obbligatelo a vedere tutte le puntate di Terra Amara. In lingua originale. Con sottotitoli scritti in cirillico.

Ludovica e Christian: voto Freghete. Lei in modo delicato e rispettoso di lui gli rivela in tv che non è attratta fisicamente dal fidanzato e anche dal punto di vista intimo non si trova bene con lui. Ludovica maestra di vita, direi. Lui giustamente è diviso fra l'armare un casino che la metà basta e l'armare un casino che la metà basta chiedendo il falò di confronto anticipato. Sceglie la seconda opzione. Lei accetta di partecipare e al falò di confronto gli viene mostrato un video nel quale Ludovica pensa di essere furbissima e di poter comunicare con l'altra volpe Jenny senza essere intercettata da telecamere e microfoni. Insomma, il disagio è imperante. Ludo, sei stata beccata. Ciao ma ciao. "Andrea apre l'acqua per eludere i microfoni" dice Christian. "Ma chi te l'ha detto?" si oppone Ludovica. "Sta scritto" ribatte lui. Insomma, una conversazione da antologia.

Vittoria e Alex: voto Foreva and eva. Alex rivela che i suoi amici preferirebbero le schegge sotto le unghie piuttosto che uscire con Vittoria. "Non lo sapevo" ammette la ragazza. Si comincia nel migliore dei modi. "Sono innamorato di un ricordo di lei, perché se lei è questa di adesso non mi piace" afferma di nuovo lui. Un rapporto solido, quasi granitico.

Colonna sonora: voto Pazza pazza pazza su una terrazza. 'L'elefante e la farfalla' sulla storia della perdita di peso di Siria è indelicata, va detto. Ma a livello di trash voliamo altissimi. Certo, poi arriva 'Vertigine' di Elodie e ciaone proprio. Maria, staff di Maria, amici di Maria, conoscenti di Maria, passanti accanto a Maria, sento di amarvi tutti.