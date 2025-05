Netflix salva ‘Sesame Street’: lo show per bambini sulla piattaforma online

‘Sesame Street’ approda su Netflix. Il celebre programma educativo per bambini sarà disponibile sulla piattaforma di streaming grazie a un nuovo accordo che prevede l’arrivo di una nuova stagione (già in fase di realizzazione) e l’accesso a 90 ore di episodi precedenti. Ma perché un programma storico della tv statunitense rischiava di ‘abbassare la saracinesca’ dopo oltre mezzo secolo?

Trump aveva bloccato i fondi a PBS

L’intesa arriva in un momento critico, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di bloccare i fondi federali destinati alla tv pubblica (PBS), storica emittente del programma. Netflix ha definito Sesame Street: “una pietra miliare amata dei media per l’infanzia, capace di incantare le giovani menti e stimolare l’amore per l’apprendimento”. Gli episodi continueranno comunque a essere disponibili anche su PBS, che potrà trasmetterli lo stesso giorno del rilascio sulla piattaforma.

Sempre in onda dal 1969

La serie, in onda dal 1969, stava affrontando un futuro incerto anche per via della decisione di Warner Bros Discovery (proprietaria di HBO) di non rinnovare l'accordo con il programma, che negli ultimi anni era stato trasmesso in anteprima proprio sulla nota rete via cavo. Un provvedimento che si aggiunge all’ordine esecutivo firmato da Trump che ha tagliato i fondi a PBS, (ma anche alla National Public Radio), accusate dal presidente di offrire “copertura giornalistica faziosa e partigiana”.

Nato alla fine degli anni Sessanta da un’idea di Lloyd Morrisett e Joan Ganz Cooney, Sesame Street ha rivoluzionato la televisione per l’infanzia con un approccio educativo fondato su rigorose basi psicologiche. In collaborazione con l’Università di Harvard e lo psicologo dello sviluppo Gerald Lesser, il team ha costruito un format che coniugava intrattenimento e insegnamento, grazie anche alla collaborazione con Jim Henson, il geniale creatore dei Muppet.

Personaggi iconici come Big Bird, Elmo e Cookie Monster sono diventati simboli culturali negli Stati Uniti e oltre. La trasmissione ha spesso affrontato temi educativi importanti, anche a sfondo sociale. Anche l’ex first lady Michelle Obama anni fa a uno speciale sull’importanza di una dieta equilibrata.La mossa di Netflix potrebbe segnare una nuova fase nella lunga storia di questo programma cult che, almeno per il momento, può tirare un sospiro di sollievo.