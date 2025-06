Anna Pettinelli e l’intervista fantasma a ‘Belve’: “Troppo moscia no”

Intervista sì o intervista no? Anna Pettinelli è davvero stata protagonista di una delle registrazioni di ‘Belve’ con la conduttrice Francesca Fagnani? Mentre quest’ultima continua a non commentare - d’altro canto, a cosa servirebbe alimentare una polemica a stagione finita e a pochi giorni dall’avvio dello spinoff ‘Belve crime’? -, a gettare benzina sul fuoco ha pensato il manager di Anna Pettinelli. Il quale ha dapprima pubblicato e poi cancellato una story su Instagram che di fatto conferma le voci diffuse nelle ultime ore da Dagospia: Anna Pettinelli è stata intervistata da Francesca Fagnani per ‘Belve’.

E allora che fine ha fatto l’intervista? Perché non è ancora andata in onda? La motivazione sarebbe stata fornita dallo stesso agente della conduttrice radiofonica. Il quale ha commentato: “Grace Jones sì, ma moscia proprio no” riferendosi nella prima parte della frase all’outfit indossato da Anna Pettinelli durante l’intervista e nella seconda parte alla motivazione che è circolata in questi giorni per giustificare la decisione di non mandarla in onda.

Cosa può essere successo durante l’intervista di Francesca Fagnani ad Anna Pettinelli a Belve da giustificare la decisione di non trasmettere nulla? Può davvero essere stata così “moscia” la chiacchierata fra loro due? Probabilmente la domanda è destinata a rimanere senza una risposta, visto che nessuno dalle parti del programma di Raidue si è ancora espresso e che martedì 10 partirà ‘Belve crime’.